La amputación que robó el sueño de futbolista a Edgar Chulo

Edgar Chulo soñaba con destacar en el fútbol profesional salvadoreño. Desde pequeño intentó consolidar ese objetivo asistiendo con puntualidad a los entrenamientos de la escuela de fútbol del SID Municipal, de la tercera división.

Pero en el año 2011, le amputaron su pierna izquierda, producto de una lesión sufrida durante un entrenamiento, dijo el jugador. Los médicos intentaron rescatarle la pierna, pero el avance de un cáncer derivó la amputación que cortó de golpe el sueño de Chulo por llegar al fútbol profesional con el SID Municipal, equipo de su natal Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate.

Una luz se apagó, vio frustrado el sueño de correr en los terrenos de jugo y celebrar goles, corría el año 2011 y con 14 de edad “me quedé con la ilusión de ser un futbolista, estaba en lo mejor de desarrollarme como futbolista, vi mi sueño truncado, dije ¿qué hago?, hasta aquí llegue… con una pierna”, recordó.

Contó que “yo jugué por cuatro años en la escuela de fútbol del SID municipal, cuando tenía 14 años, en un entrenamiento sufrí un tirón en el muslo de la pierna izquierda, me llevaron a la unidad de salud y hospitales, pero en el 2014, me detectaron cáncer en el pie y me amputaron”.

Fue un momento duro “los médicos me decían que sufrí un golpe en algún partido, no recordaba nada porque el fútbol es de contacto y no se da cuenta de los golpes; pero eso, me dijeron porque se desarrolló un osteosarcoma (tipo de cáncer de hueso que comienza en las células que forman los huesos. Se encuentra con mayor frecuencia en los huesos largos, más a menudo en las piernas) eso destruyó el hueso de mi pierna, hasta que me la amputaron”.

A LA SELECTA Y MUCHOS SUEÑOS

En el año 2012, la selección de fútbol de amputados disputó el Mundial de esta modalidad en Rusia; desde su casa, en el occidente del país, Chulo se enteró de la noticia por el periódico EL GRÁFICO y vio en la Selecta de amputados la oportunidad de volver al terreno de juego.

“Conocí del fútbol de amputados y gracias a Dios lo he disfrutado. Leí la noticia en EL GRÁFICO, tenía un año que me habían amputado, luego pasé tres años sin interés, pero no perdiendo el foco, investigué sobre esta selección, hasta que a finales de 2014, me contacté con ellos, me aceptaron y en el año 2016 recibí mi primera convocatoria”, recordó.

En la actualidad, juega en la liga nacional de fútbol de amputados con el equipo Club Peña Bética, desde hace un año y medio emprendió como barbero en su casa y estudia esta profesión en una academia de Sonsonate. Es un especialista en la barbería en su comunidad, y a fuerza de goles se ganó un espacio en el equipo titular de la selección de amputados.

Dijo que “vivo junto a mis dos hermanos: Martín y José Chulo, hace siete meses que falleció mi madre Amparo Ayala, quedé prácticamente solo, pero tengo muchos sueños por cumplir”.

Chulo sueña con conseguir una beca universitaria y estudiar diseño gráfico “mi sueño siempre fue ir a la universidad y sacar mi carrera, siempre he querido estudiar diseño gráfico, me salió una beca en la universidad internacional Nehemías, me daban carrera de contabilidad, pero la verdad es que soy malo para la contabilidad, fui, pero no se me dio, no era lo mío”.

“Sigue siendo mi sueño, quiero sacar mi carrera de diseño gráfico, ojalá se me dé esa oportunidad, pero mientras, darle fuerte a la barbería, hago cortes, en esto, la práctica te perfecciona, tengo un año y medio de tener la barbería, ya soy un poco hábil con la barbería, mientras llega la oportunidad, no puedo quedarme de brazos cruzados esperando qué pasa, debo de rebuscarme y ver la manera de salir adelante y así me puedo costear mis gastos”, concluyó.

Chulo disputó el Mundial de fútbol de amputados disputado en el año 2018 en México, donde la selección se ubicó en la posición 20 y representó al país en la Copa Centroamericana de fútbol de amputados disputada en Costa Rica en el año 2019, donde el equipo cuscatleco se agenció el subcampeonato.