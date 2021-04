La afición del Atlético no esta conforme con la Superliga

El comunicado de este martes de la Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, una organización que agrupa a más de 300 peñas de las 845 que están registradas en el club rojiblanco, ha sido la última expresión de una inquietud que ha circulado en las redes sociales desde que se dio a conocer el proyecto.



Esta asociación de peñistas se declaró "en contra de cualquier proyecto que se fragüe a espaldas de los aficionados", reclamó "que se escuche a los representantes de la afición" y pidió que "cualquier nueva competición" se organice "partiendo de los principios de solidaridad y mérito deportivo".



En ese mismo comunicado, la Unión de Peñas del Atlético consideró que esta nueva competición pretende "aumentar el beneficio económico de unos pocos clubes ignorando el impacto que pueda tener sobre las competiciones nacionales" y calificó como "un gran error" llevar a cabo un proyecto "prescindiendo de la voz de la afición".



"Nos suscita especial recelo ver a nuestro Atleti ir de la mano de aquellos que han auspiciado este proyecto de espaldas a los valores con los que se identifica esta afición", añade el comunicado de esta organización, cuyo portavoz reconoció a EFE que "muchas" peñas rojiblancas "no están de acuerdo" aunque no les consta que haya habido ninguna que haya decidido cursar la baja.

Entre las que sí que han expresado de forma explícita su intención de desvincularse del club en caso de que juegue la Superliga está la Peña Atlética Gabriel Fernández de La Rambla (Córdoba), que hizo pública su intención de hacerlo el lunes.



"Aunque el Atleti haya comunicado oficialmente que es un club fundador, tenemos la esperanza de que esa Superliga fracase. De no ser así y disputarse la primera jornada de esa liga, nosotros llamaremos al club y nos daremos de baja como Peña oficial", lo ratificó a EFE un portavoz de esta peña, fundada en 2018.



Este martes tomó una decisión similar la Peña Atlética Segundas Partes, ubicada en Madrid y fundada en 2014, que al ser contactada por EFE se remitió al comunicado distribuido en su perfil social en Twitter en el que indicó que "disolveremos la peña si nuestros dirigentes continúan ligando nuestro destino a los caprichos financieros de Florentino Pérez", en referencia al presidente del Real Madrid y de la Superliga.



Otra de las peñas que se ha mostrado crítica con el movimiento es una de las 56 agrupaciones internacionales de seguidores rojiblancos, la Peña Atlética Argentina Cholo Simeone, ubicada en Buenos Aires (Argentina), cuya presidenta, María Azul, explicó a EFE que están "en discusión" sobre qué postura tomar. "Nos toca discutir si nos damos de baja como peña oficial o qué hacer. Sí he escuchado que muchas peñas quieren hacerlo, pero no sé si lo harán", añadió.



Una peña de mayor recorrido histórico, la Peña Atlética Arteche, fundada en Getafe (Madrid) en 1984, asegura que sus miembros no piensan "en ningún caso" desvincularse del club.



"Otra cosa es que no nos parezca bien la idea y pensemos qué tal y como está el fútbol en la actualidad, atiende a las espectativas de los aficionados y, por tanto, nos gustaría seguir disputando las competiciones nacionales", argumenta un portavoz de esta peña a EFE.



Por el momento, ninguna peña ni ningún socio -el club ha abierto recientemente su campaña de renovación de abonos para la próxima temporada- ha comunicado al club su intención de darse de baja, según informaron a EFE fuentes de la entidad rojiblanca.



UNO DE LOS DONANTES DEL MUSEO DEL ATLÉTICO BARAJA RETIRAR SUS CAMISETAS HISTóRICAS

La decisión de adherirse a la Superliga también podría pasar factura al museo del Wanda Metropolitano, inaugurado en septiembre con la denominación Territorio Atleti y que exhibe una gran cantidad de objetos y camisetas de la historia rojiblanca.



Uno de los aficionados rojiblancos que han donado piezas a esta colección, Jesús Ruiz, manifestó en redes su decisión de retirar sus objetos en el caso de que el Atlético acabe disputando la Superliga. "Yo entiendo al Atleti de otra manera.Así que ya he comunicado al club mi intención de retirar todas las camisetas y objetos que cedí al Museo", publicó en Twitter.



Contactado por EFE, el coleccionista que ha cedido siete camisetas y 2 pares de botas, además de otras seis elásticas para la exposición conmemorativa por los 25 años del Doblete de Liga y Copa de 1996 explicó que se trata de "una decisión personal".

"No estoy de acuerdo con la decisión del Atlético de Madrid. Me he puesto en contacto con el club y aún no me han contestado", aseguró a Ruiz, que matizó que daría marcha atrás a su decisión si el proyecto no se hace realidad o si el club consulta antes su parecer a la hinchada. "Y si la juega previa consulta con la afición, también las dejaría", finalizó el coleccionista.



El Atlético ratificó el lunes oficialmente su condición de miembro fundador de la Superliga, en la que participan el Real Madrid y el Barcelona como equipos españoles, junto con los italianos Milan, Inter de Milán y Juventus, y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham, una competición que, según sus organizadores, tendría 20 equipos, 15 con plaza fija y cinco que se clasificarían por méritos deportivos.