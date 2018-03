La UES no tiene dinero para su equipo en primera división

El equipo de la Universidad Nacional de El Salvador (UES) podría estar en problemas financieros al final del actual torneo, pues el nuevo rector del Alma Mater, Roger Armando Arias, aseguró que los 150 mil dólares que el Gobierno le asignaba a la institución anualmente para el equipo de fútbol y para becar a atletas de alto rendimiento no les será entregado a partir de este año.

“Hemos tenido problemas de pago porque no hay un presupuesto asignado al equipo de fútbol. No tenemos presupuesto. No existe un solo centavo para el equipo”, dijo esta semana en una entrevista radial.

Arias aseguró que hasta el año pasado el Ministerio de Hacienda les asignaba 150 mil dólares para atletas de alto rendimiento, lo cual se utilizaba para becar a estudiantes con alto rendimiento en los deportes, no solo en el fútbol, sino en todo tipo de disciplinas deportivas.

Sin embargo, este año Hacienda eliminó esa partida presupuestaria que servía para mantener el equipo de la UES en Primera División.

“Hemos tenido problemas de pago porque no hay un presupuesto asignado al equipo de fútbol. No tenemos presupuesto. No existe un solo centavo para el equipo”, dijo en la misma entrevista.

El nuevo rector de la UES aseguró que el equipo se ha mantenido gracias al patrocinio de algunas empresas como Alba Petróleos y TCS (por derechos televisivos).

El resto del dinero para financiar al equipo sale del presupuesto general de la UES y de las taquillas. "Pero de esta última fuente el dinero es muy reducido", dijo Arias.

QUIEREN SEGUIR

Aún así, el rector no cierra la posibilidad de mantenerse en la liga mayor.

“Le apostaremos a mantenernos en la primera división y a propiciar las capacidades en los jóvenes de manera que el equipo vaya convirtiéndose en un equipo de estudiantes universitarios”, aseguró.

EL GRÁFICO buscó la opinión del diputado Numan Salgado, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, para que hablara sobre el recorte presupuestario que hizo Hacienda a la UES, pero dijo desconocer del tema, aunque aseguró que va a investigar.

"En este caso ellos pueden buscar un refuerzo presupuestario, pero tengo entendido que el dinero es para apoyar atletas universitarios. Tener un equipo de fútbol no es barato y eso es lo que le está pasando a la UES con su equipo en primera división", declaró Salgado.

La UES jugó ayer contra Alianza y el fin de semana debe viajar a Usulután para enfrentarse al Luis Angel Firpo.