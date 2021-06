La UEFA no sancionará a Neuer por lucir un brazalete arcoíris

La UEFA no tomará medida alguna contra Manuel Neuer, capitán de Alemania, por lucir en los partidos de la presente Eurocopa contra Francia y Portugal un brazalete arcoíris.



"La UEFA examinó el brazalete que llevaba el jugador y, considerando que promovía una buena causa, la diversidad, no habrá un procedimiento disciplinario", informaron a Efe fuentes del máximo organismo futbolístico europeo.



Neuer, capitán del conjunto germano, eligió un brazalete con los colores de la bandera del colectivo LGBT en señal de apoyo al mismo. La UEFA no lo ha considerado como un mensaje político, lo que está prohibido en sus estatutos.