La MLS inicia temporada

Álex Roldán (Sounders) y Darwin Cerén (Dynamo) son los salvadoreños que arrancan temporada en la Major League en la semana uno, el 26 de febrero. Ambos seleccionados intentarán dar pelea por la corona del fútbol norteamericano como en las últimas temporadas.

A la espera de si Eriq Zavaleta encuentre cupo en la MLS, todos los equipos han comenzado a reforzar sus líneas, siendo el Galaxy uno de los referentes y que incluso sonó en la órbita alrededor del central salvadoreño, que todavía no se ha concretado.

La MLS, un torneo que cada vez se hace más interesante con la llegada de jugadores de primer nivel y la enorme competitividad que han ganado los equipos estadounidenses en el plano internacional.



Para esta edición, el campeonato cuenta con una importante cantidad de mexicanos de renombre: Carlos Vela, Javier 'Chicharito' Hernández y Carlos Salcedo son solo algunos de los elementos que buscan ser protagonistas en el país vecino.

En la edición de 2021, New York City logró coronarse para sumar a su palmarés su primer campeonato tras derrotar en la gran final a Portland Timbers en la tanda de penaltis tras el 1-1 del tiempo reglamentario en un duelo que tuvo lugar en Providence Park.



Como cada año, los 28 equipos se dividirán en la Conferencia Este y la Conferencia Oeste, 14 en cada una de ellas, con la definición en formato de PlayOffs hasta la gran final donde se decidirá el título.

A diferencia de otras campañas, la patada inicial de la MLS se dará en el mes de febrero esto debido a que hay que recordar que la Copa del Mundo arrancará en noviembre debido a que se va a jugar en Qatar, país en el que por el calor es imposible jugar en verano.

Sábado 26 de febrero



Philadelphia Union vs Minnesota (12:00 hrs)

LAFC vs Colorado (14:30 hrs)

Columbus Crew vs Whitecaps (14:30 hrs)

FC Dallas vs Toronto FC (16:30 hrs)

Austin FC vs Cincinnati (17:00 hrs)

San José Earthquakes vs New York RB (17:00 hrs)

DC United vs Charlotte FC (17:00 hrs)

Inter Miami vs Chicago Fire (17:00 hrs)

Portland Timbers vs New England (18:30 hrs)

Domingo 27 de febrero



Orlando City vs Montreal (12:00 hrs)

Atlanta United vs Sporting KC (14:00 hrs)

LA Galaxy vs New York City (16:00 hrs)

Houston Dynamo vs Real Salt Lake (18:00 hrs)

Seattle Sounders vs Nashville SC (19:00 hrs)

Partidos Claves



Charlotte FC - 5 de marzo (18:30 hrs)

Nashville SC vs Philadelphia Union - 1 de mayo (15:00 hrs)

LA Galaxy vs LAFC - 9 de abril (18:30 hrs)

Sporting Kansas City vs New England Revolution - 12 de junio (14:00 hrs)

FC Dallas vs Houston Dynamo - 23 de abril (14:00 hrs)

Philadelphia Union - 26 de junio (17:00 hrs)

Rivalidades



LA Galaxy vs San José Earthquakes - 25 de junio (21:00 hrs)

Minnesota United vs Sporting Kansas City - 13 de julio (19:00 hrs)

NY Red Bull vs New York City FC - 17 de julio (16:00 hrs)

Columbus Crew vs FC Cincinnati - 17 de julio (18:30 hrs)

Orlando City vs Inter Miami - 9 de julio (18:30 hrs)

Nashville SC vs Atlanta United - 21 de mayo (18:30 hrs)

LA Galaxy vs LAFC - 9 de abril (18:30 hrs)

Austin FC vs FC Dallas - 25 de junio (20:00 hrs)

Seattle Sounders vs Portland Timbers - 9 de julio (15:30 hrs)



MLS Cup Playoffs



En cuanto termine la etapa regular de la temporada 2022. Clasifican los siete mejores de cada conferencia.



La Final se disputará el 5 de noviembre.