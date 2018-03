La Liga española apoya la profesionalización de fútbol femenino de Guatemala

GUATEMALA. La Liga ha mostrado su apoyo a la profesionalización del fútbol femenino de Guatemala a través de la Asociación Femenina de Futbolistas Guatemaltecas (AFFG), una entidad que busca mejorar las condiciones y las oportunidades de estas deportistas.La presidenta de la entidad, la futbolista Ana Lucía Martínez, que actualmente juega en España con el Sporting de Huelva, admitió hoy en una conferencia de prensa que las necesidades y retos en Guatemala son grandes, por lo que el fin es promover el desarrollo de las mujeres, tal y como pasa en España."El objetivo es ser una vitrina para que nuestras jugadoras se puedan mostrar a nivel internacional", enfatizó la delantera, ex del Rayo, e hizo hincapié en que para eso es necesario profesionalizar el fútbol y mejorar las condiciones porque en Guatemala "hay talento" y muchos niños y niñas pueden triunfar en el extranjero.Marc Tarradas, el encargado de La Liga en Centroamérica, mostró la confianza en este proyecto y la intención de la entidad española de apoyar con su "conocimiento y experiencia": "El camino es muy largo y es muy importante que todas las entidades estén unidas".A su juicio, Martínez es un ejemplo del empoderamiento de la mujer a través del fútbol y recordó que en su país, en España, hace unos 4 años la situación no era muy distinta a la de Guatemala, hasta que varias entidades tomaron conciencia de trabajar juntos y ahora hay una liga "fuerte" que no solo impulsa el deporte, sino "la figura de la mujer deportista".La Asociación Femenina de Futbolistas Guatemaltecas (AFFG) fue presentada este sábado en público bajo el lema "trabajemos unidos por el cambio, la igualdad es un derecho".