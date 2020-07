Real Madrid es campeón y celebra su liga número 34

El Real Madrid se proclamó este jueves campeón de LaLiga Santander, con una jornada por disputarse, tras imponerse al Villarreal (2-1) en el estadio Alfredo Di Stéfano gracias a un doblete del francés Karim Benzema en los minutos 28 y 77, este último de penalti.

Una pena máxima en la que el español Sergio Ramos, en el primer intento, trató de asistir al galo para que este se mantenga en la lucha por ser el máximo goleador de la competición, con 21 tantos a dos de Messi. El colegiado lo mandó repetir, ya que tanto jugadores del Villarreal como Benzema entraron al área antes de tiempo, y el francés no perdonó.



Vicente Iborra redujo distancias en el m.84, pero no logró el empate y el conjunto amarillo tuvo el empate en el segundo minuto de añadido con una triple ocasión en la que Courtois sacó los remates de Gerard Moreno y de Bruno Soriano y que, con el belga batido, Burno Soriano no acertó a introducir en la portería.

La victoria hizo que los de Zinedine Zidane lograsen la 34ª Liga de su historia.

BARCELONA ESPERA UN MILAGRO

El Barcelona recibe al Osasuna en su último partido en casa sin depender de sí mismo para optar al título de la liga española, por lo que aprovechará para recuperar sensaciones y encontrar su mejor versión de cara a vuelta de la Liga de Campeones en agosto.



Los de Quique Setién afrontan esta semana un nuevo choque sin margen de error, ya que, a pesar de las insistencias del técnico en que pelearán por el título hasta el final, necesitan ganar sus dos próximos partidos y que el Real Madrid, a 4 puntos de distancia, consiga sólo 1 punto de los 6 posibles.



Con un Madrid que podría ser alzarse campeón en caso de derrotar al Villareal, los azulgranas intentarán ofrecer una buena imagen después de un final de competición accidentado, en el que han mostrado su cara más irregular y en el sufrieron a la hora de materializar sus ocasiones ante rivales inferiores.