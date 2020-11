La Liga de Campeones de la Concacaf se definirá en Estados Unidos

La pandemia del nuevo coronavirus precipitó la interrupción del torneo el 12 de marzo, cuando se habían disputado tres de los cuatro partidos de ida de la fase de cuartos de final.



Para entonces, dos equipos mexicanos habían resuelto con victorias en casa los partidos de ida frente a rivales estadounidenses, y con un 2-1 el Olimpia hondureño se deshizo del Montreal.



En la ocasión, Tigres venció por 1-0 al New York City y América goleó por 3-0 al Atlanta United.



Con el anuncio de la suspensión del torneo, no alcanzó a disputarse la ida de la serie entre una entidad estadounidense y otra mexicana: Los Ángeles FC y el Cruz Azul.



La Confederación Norte, Centroamérica y Caribe de Fútbol (Concacaf) anunciará en los próximos días los horarios y la ciudad que centralizará los siete partidos previstos para definir lo que resta al torneo.



El nuevo formato establece que los tres partidos ya jugados tendrán un encuentro de vuelta, donde los equipos que fueron visitantes ejercerán entonces como locales, y que la serie que aún no ha tenido acción se resolverá en un encuentro único.



De haber equilibrio en puntos y goles en las series que tendrán segundo partido primará en principio los goles anotados en el rol de visitantes, y de mantenerse el empate en el partido único al término del tiempo reglamentario, se resolverá en una tanda de penaltis.



Cumplidos esos tres partidos, el 19 de diciembre se jugarán las semifinales con los ganadores de los siguientes emparejamientos: Atlanta o América frente a Los Ángeles FC o Cruz Azul; y New York City o Tigres contra Montreal y Olimpia.



También irán directamente a la serie de penaltis en caso de empate.



El partido único por el título será el 22 de diciembre. De haber igualdad al término del tiempo reglamentario, se jugará una prórroga de 30 minutos y si persiste el empate se dirimirá a través de los penaltis.