La Liga Mayor analiza problemas de impago en equipos

Ante el riesgo de descender por impago a sus jugadores, la dirigencia de la Primera División ha tocado este tema con los equipos que tienen problemas de insolvencia económica, a fin de hacerles ver las consecuencias si no ponen en orden sus finanzas.

De acuerdo al vicepresidente de la Liga, Samuel Gálvez, han conversado sobre esta situación en sus últimas reuniones luego de que en la primera vuelta se diera el caso más sonado, el del Sonsonate, que estuvo a punto de cumplir dos meses sin pagar a su plantel, lo que llevó a un ultimátum de su entrenador, Rubén da Silva.

Finalmente "Polillita" se quedó en el equipo cocotero y el Sonso no enfrentó el riesgo de no programación de partidos por impuntalidad de pagos, pero el fantasma de las deudas sigue presente en este campeonato.

"Como vicepresidente de la Primera División y con Guillermo Figueroa, presidente, hemos estado pendientes, hemos hablado con los equipos que en cierta forma ya tienen problemas, porque hay un cierto tiempo todavía, que solventen la situación porque si no dentro de unos 15 días puede haber novedades, más ahora como se está dando la situación", advirtió Gálvez, también dirigente del Limeño.

"En un momento dado un equipo puede caer en insolvencia de pagos de dos meses y te mandan a llamar", amplió.

Y es que de acuerdo a explicaciones de autoridades de la FESFUT, antes de comenzar este torneo, se añadiría un nuevo inciso en el artículo 53 de las bases de competencia, sobre el tema de impago a jugadores o integrantes de cuerpo técnico. Con este nuevo mecanismo, un equipo con deudas de hasta 60 días podría descender si no cancela a tiempo.

En ese sentido, Gálvez comentó que "en 24 horas se llama para verificar si realmente el equipo está insolvente y en 48 horas debes arreglar ese problema".

De lo contrario, no se reprograma el siguiente choque de dicho equipo. "Si en esta segunda vuelta se cae en insolvencia no se reprograma y dos no programaciones automáticamente te descienden, pero ojalá eso no se dé y los equipos salgamos solventes para terminar este torneo", expresó el vicepresidente de la Liga.

"Es una decisión que preocupa pero ojalá no caigamos con eso. Hemos venido hablando en las reuniones con los equipos que empiezan a tener problemas", señaló Gálvez, quien dijo que son al menos tres equipos los que han tenido inconvenientes en los últimos días.