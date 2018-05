"La Joyita" quiere darle el título al Santa Tecla

El futbolista nacional Kevin Reyes se ha convertido en un jugador fundamental en el ataque del Santa Tecla, tanto en la fase regular del Clausura 2018 como en la puja por amarrar la clasificación.

Su talento se plasmó dentro del césped con buen juego colectivo con sus compañeros y sin faltar su olfato en partidos claves.

Reyes, a quien por sobrenombre se le conoce como “La Joyita”, fue partícipe del cuarto boleto al hilo que agenció Santa Tecla para disputar una final de la máxima categoría salvadoreña.

El jugador verdiazul aportó a la causa en el juego de vuelta por semifinales ante Audaz y marcó un certero gol sobre los 65' del segundo tiempo. Con este tanto, el nacional liquidó el partido cerrando el pizarrón 4-0 y un global de 6-1.

El juvenil estará en su cuarta final vistiendo los colores del Santa Tecla y aseguró que consolidarse nuevamente campeón con el equipo que lo vio crecer sería un gran sueño.

ESPERA SER TITULAR

Además, agregó que espera estar en el once titular que mande el técnico Rubén Da Silva al campo del coloso de Moserrat este domingo y quién sabe poder anotar un gol en un partido tan memorable, según expresó.

“Estoy muy motivado, eso es lo que uno hace cuando está dentro de cualquier equipo y más hoy que vamos a disputar una final. Todo el equipo está muy positivo y yo que soy juvenil disputar una cuarta final con Santa Tecla estoy aún más motivado. Esto es un sueño y ojalá podamos ser campeones con este gran equipo”, expresó Reyes.

“Me he preparado de la mejor manera para este partido. Ojalá puede estar en el once ideal ante Alianza. Los últimos partidos con el equipo los he venido haciendo bien y con gol. Anotar en una final es lo más hermoso que pueda tener un jugador”, agregó.