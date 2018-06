La Inmortal 12 pidió renuncia de la directiva del Águila

La Inmortal 12, una de las barras organizadas de Club Deportivo Águila, pidió ayer la renuncia de la Junta Directiva del equipo con una marcha que recorrió varias cuadras de la ciudad.

Al ritmo de los instrumentos musicales que utilizan en cada partido, y con cánticos mostrando su sentimiento aguilucho y otros dedicados a la actual administración del club, los aficionados salieron desde el parqueo del Cementerio General y finalizaron en el parque David Guzmán, ubicado frente a la Catedral Basílica.

"La afición de Águila ya está un poco cansada, ya pasaron más de cinco años y no hemos obtenido una nueva corona; no hemos tenido una directiva que sea capaz de responder la exigencia de la afición y prácticamente en cada torneo al inicio solo hacen acciones transitorias para pasar el torneo, no vemos un equipo competitivo y no hay inversión", dijo Miguel Chávez, coordinador general de La Inmortal 12.

VENDER O COMPETIR

Los aficionados también portaban carteles que mostraban su descontento a la directiva presidida por Oscar Cruz. La exigencia, según el coordinador de la barra, es que sino venden el equipo, quieren que lo vuelvan competitivo.

"Sino se logra un cambio de directiva porque hay una inversion de por medio, pues en Club Deportivo Águila se están manejando derechos nada más, ya que Águila no tiene propiedad, sino que la familia Arieta adquirió los derechos para determinado tiempo, si hay un inversor que tenga la capacidad para darle lo que ellos (la actual directiva) están pidiendo sería un cambio de directiva; de lo contrario, si van a seguir, exigimos un cambio radical en la administración, para que sean transparentes y solventes", indicó Chávez.

Hace unos días, los jugadores denunciaron que aun no se les ha cancelado un mes y medio de salario del torneo anterior; asimismo,desde hace mucho tiempo en diversos sectores se ha rumorado la venta el equipo al grupo empresarial, el cual es uno de los principales patrocinadores del cuadro emplumado, pero hasta la fecha esas versiones han sido negada por ambas partes.

Águila llegó en el torneo pasado hasta la etapa de semifinales, donde quedó eliminado por Alianza, quien resultó ser el campeón del Clausura 2018.