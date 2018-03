La Furia Pampera pedirá colaboración en las calles para la plantilla del Firpo

Este día se conoció que a la plantilla del Firpo se le abonó parte de su deuda; sin embargo, el monto no suple las necesidades del equipo.En ese sentido, la “Furia Pampera de Sívar” junto a los miembros de la ciudad oriental, realizarán este viernes 8 de septiembre una colecta de dinero entre los habitantes de Usulután.“Estaremos en el pueblo y caminaremos por todo Usulután pidiendo el apoyo de toda persona que desee colaborar desde $0.25 centavos o lo que ellos quieran y todo lo recolectado se le irá a dejar a los jugadores para palear su situación”, informó Nelson Hernández, miembro de la furia del sector de San Salvador.De acuerdo a Hernández, algunos miembros de la Furia saldrán desde el parque Centenario en la capital hacia el departamento de Usulután entre las 7:00 y 8:00 de la mañana. Allá se unirán a otros miembros locales y desde las 10:00 a.m. irán casa por casa recolectando dinero y víveres.“Queremos que ellos sepan que cuentan con nosotros, que ellos no están solos”, dijo Hernández, quien será el encargado del perifoneo en esta actividad.