La FESFUT y el tira y encoje con el INDES

La FIFA hizo señalamientos a la Federación Salvadoreña de Fútbol respecto a la ley del deporte de nuestro país y por el que el INDES ha dado hasta noviembre para que el ente rector del fútbol nacional se adhiera.

La FESFUT dio a conocer una carta de FIFA sobre que quiere conocer los términos de dicha ley para que no haya una injerencia de parte del estado salvadoreño. Rodrigo Arias, Marcelo Betancourt y Eugenio Calderón fueron los panelistas quienes destacaron que puede venir un problema para la Federación de Fútbol si muestra su negativa a formar parte de este proceso.

Arias destacó que hay un contratiempo en estos momentos de la Federación para adherirse al INDES. De acuerdo con Marcelo Betancourt, la FESFUT "no se ha visto incentivada a formar parte de ella. No se ha visto que la Federación ha avanzando en este tema".

Arias explicó que la FIFA pidió la revisión de la ley del deporte de nuestro país para analizar si existe, o no, una injerencia del estado." Cada Federación debe publicar sus estados financieros, estados de ingresos y egresos así como las donaciones que recibe. Este último punto no va acorde con las administraciones de la Federación", dijo el panelista.

"Es un tema de ver punto por punto. Que el fútbol no siga secuestrado por algunas personas. Los que han llegado no han tenido credibilidad en cómo han manejado el fútbol", dijo Calderón. "Hasta dónde un ministro de deportes se debe enganchar con una Federación. En el fútbol el temor que las autoridades logren tener una injerencia de cómo se manejan las cosas. Si hay voluntad para meter mano en una Federación que no ha dado cuentas, creo que debe ser positivo", agregó.

"La FIFA protege su organismo, pero yo escuché dar un plazo hasta noviembre para que logren adherirse. Se vendrá un tira y encoje. Lo primero es hacer un cambio de estatutos", expuso también Calderón sobre que da la impresión que cada quién mira por su lado.

Por su parte, Betancourt ha señalado los inconvenientes de parte de la dirigencia futbolera para arreglar la casa: "La Federación ha hecho todo lo posible para no ser transparente. La FIFA ha buscado proteger a su Federación miembro, pero falta ver cuál será la postura del INDES si seguirá presionando o no. Si no se aceptan las reglas del INDES vamos a llegar a una intervención".

"Si algo nos tiene en el lodo es la falta de normas y reglas. No han tenido un manual para organizar a las selecciones y el fútbol. Han hecho lo que quieren con los entrenadores. No hay nada que los meta en un modelo que nos lleve a pensar que vamos a un proceso. Para mí es una gran oportunidad que se adhieran a la ley de los deportes", agregó Betancourt.

Los panelistas están de acuerdo que el fútbol es uno de los que generan muchos ingresos por lo que se debe generar un cambio en el fútbol nacional. "La parte de estatutos lo podemos hacer los salvadoreños. Si viene noviembre y la FESFUT no está adherido al INDES, viene la intervención", expuso Calderón.

Para Betancourt no es necesario que haya una intervención para buscar el cambio "sino voluntad", mientras que Calderón destacó que "no es necesario ir al cuadrilátero, hay que arreglarlo en el pasillo". Si se maneja mal, los resultados serán malos, fueron los análisis.

También se dio un espacio para las opiniones de los seguidores del programa sobre el debate del lunes en el que se analizó la salida de Lisandro Pohl del Alianza, así como el cambio de formato en las eliminatorias mundialistas.

En el segundo bloque del programa se destacó la despedida de Iker Casillas, portero español. "Debe estar entre los diez más grandes", dijo Calderón. Mientras que Arias dijo que tanto el ibérico como "Buffon han sido los mejores que yo he visto".

"En el 2002 pasaron dos cosas a Casillas, entró de suplente e hizo grandes atajadas. Otro fue para el Mundial, que tampoco no era titular en 2010", expuso Arias.

Por otra parte, se tomó en cuenta la prolongación del inicio del Apertura. El 10 de octubre arrancaría y finalizaría el 30 de mayo. "Hay posibilidades que haya un solo campeonato, pero todo es castillo en el aire", expuso Calderón.

Se debe tener la convicción, expuso Betancourt, en la que FIFA ha dado un apoyo económico para que se desarrolle el campeonato y de ahí la importancia de someterse a un nuevo formato así como honrar los contratos a los jugadores.