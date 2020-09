La FESFUT analiza disputar partido amistoso en fecha FIFA de noviembre

Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, admitió que recibieron ofertas para disputar partidos amistosos en las ventanas de partidos internacionales de los meses de octubre y noviembre, pero que la de octubre quedó descartada, mientras que la de noviembre, entrará en análisis con la evolución de la pandemia en nuestro país y tras consulta con el cuerpo técnico.

La FIFA y CONCACAF suspendieron el arranque de eliminatoria mundialista programado para octubre y noviembre, según Carrillo, la FESFUT elevó petición a la CONCACAF para que se canalizara junto a la FIFA, la suspensión de ambas jornadas porque el área sufrió serios daños por la pandemia provocada por el coronavirus.

Según Carrillo “fuimos enfáticos en pedirle a CONCACAF y que elevara esa solicitud a FIFA para que las fechas de octubre y noviembre se suspendiera, ya nos notificaron que en octubre y noviembre no habrá partidos, (pero) lo que he mencionado es que nos están invitando a jugar, pero realmente, en octubre es bien difícil jugar en fecha FIFA, si nosotros éramos los promotores de que no se jugara, no es posible que estemos pensando en jugar”.

El Salvador debía de enfrentarse en casa a Granada el 8 de octubre y de visita ante Montserrat el 11 del mismo mes; mientras que la ventana de noviembre contemplaba los compromisos ante Islas Vírgenes Estadounidenses (de visita) el 14 de noviembre y en casa ante Antigua y Barbuda, tres días después.

CONCACAF y la FIFA acordaron que los clasificatorios de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021.

Sobre el ofrecimiento de juegos amistosos para las fechas FIFA de noviembre, Carrillo sostuvo que “en noviembre, podría ser, pero depende de cómo sigue dándose la situación en cuanto a la salud de los diferentes países, tenemos invitación para jugar, pero de momento, no tenemos planes, no hemos hablado con el cuerpo técnico para tener a la selección algún partido amistoso, de momento, nos enfrascaremos en el inicio de la primera división el próximo 10 de octubre”.

“Luego, en noviembre veremos el comportamiento de la pandemia y esa obviamente será otra decisión, de momento, es difícil que juguemos en octubre”, concluyó.