La Copa del Rey, primera caída de Ancelotti en la temporada del Real Madrid

La cuarta derrota de la temporada, la que dejó una sensación mayor de inferioridad en el aspecto físico respecto al rival, costó la primera eliminación en una de las competiciones que eran objetivo del Real Madrid y el primer aviso al italiano Carlo Ancelotti, que tomó riesgos con decisiones como jugar sin un delantero centro puro y apostar por Vinícius fatigado, que no le dieron el resultado que esperaba.

Las eliminaciones en la casa blanca siempre generan marejada y se convierten en avisos. Pese a ser la Copa del Rey, el tercer torneo en preferencia para el club pero al que Carletto siempre le concedió importancia, las críticas aparecen por primera vez desde el regreso del técnico italiano sobre su figura.

Alimentó dudas que hasta la fecha no habían surgido, más allá de problemas en el Santiago Bernabéu ante rivales de menor entidad a los que cedió empates y solamente de visitante ante el Espanyol en Liga. Nunca con las sensaciones de estar sobrepasado ante el planteamiento rival, asfixiado por su presión en la construcción de juego y sin conectar con sus tres jugadores de ataque. Por primera vez sin la figura de un 9, buscando en Marco Asensio un jugador asociativo donde debe habitar un matador, pero sin encontrar la vía para que le llegasen balones.

El peor día de Ancelotti desde su regreso se plasmó en la ausencia de respuestas al escenario del partido. No encontró soluciones ante la presión que acabó provocando un error grave de Casemiro en fase de salida que costó el partido con el gol a un minuto del final. Inmovilismo desde la dirección técnica, realizando solo dos cambios y dejando explicaciones de corto recorrido, rebajando en la derrota el poder habitual de sus mensaje sinceros de cada rueda de prensa.

"Estaba pensando hacer cambios en la prórroga. No he tenido tiempo para meter a otros jugadores", confesó Carletto que mantuvo su apuesta por un centro del campo intocable y superado ante el vigor del rival y se topó con el cansancio a su firme creencia en hacer jugar a los brasileños que venían de su selección y un largo viaje. Vinícius desconocido sin desborde, Rodrygo ausente, Casemiro sin acierto en la mejor ocasión madridista del partido y señalado en el error del gol.

DECISIONES QUE HABLAN EN EL CAMPO

La confianza de Ancelotti recae en no más de quince de sus jugadores. Ni la ausencia del referente goleador, Karim Benzema, dio la alternativa de jugar a Luka Jovic. El técnico prefirió inventar algo nuevo por su falta de confianza en el serbio. La misma que ha demostrado con Eden Hazard y Gareth Bale, sin minutos en un partido que pedía cambios, siempre superado desde el aspecto físico por un Athletic enérgico que redujo al máximo la presencia ofensiva madridista.

"Están listos para jugar", dijo en la víspera, pero la realidad es que Hazard, que firmó sus mejores minutos este curso precisamente en San Mamés y había marcado el tanto que sacó del apuro al Real Madrid en Elche la pasada eliminatoria copera, ha vuelto a reducir su presencia en el césped pese a estar en plenitud de condiciones, y con Bale no cuenta por las lesiones que ha encadenado desde finales de agosto cuando jugó su último partido de blanco.

Poco amigo de las rotaciones, Ancelotti vuelve a verse en una situación que ya vivió como técnico madridista. De catorce triunfos y un empate en quince partidos en los meses de enero y febrero de su primer año como entrenador del Real Madrid, pasó en el segundo a encajar tres derrotas y un empate que costaron la eliminación copera -en aquella ocasión ante el Atlético de Madrid-, y ver como se torcía el sueño de ganar la Liga española, la única grande que falta en su historial.

BENZEMADEPENDENCIA

Las carencias del Real Madrid, en las que trabaja de cara a la próxima temporada con Kylian Mbappé como objetivo y Erling Haaland en el foco, se destapan en el presente ante cualquier resfriado de Benzema. La ausencia del francés permitió al técnico del Athletic, Marcelino García Toral, retocar la identidad de su equipo con una presión alta que no afectó a la unidad de sus líneas. La defensa podía estar adelantada porque no se sintió amenazada. El equipo de Ancelotti no tuvo opción de exhibir su contragolpe. Nadie corrió al espacio.

Los 24 goles y nueve asistencias de Benzema le convierten en un futbolista imprescindible. Su ausencia la acusa el Real Madrid, más aún cuando Vinícius no asume la responsabilidad goleadora en su peor racha sin marcar del curso, cuatro partidos consecutivos. Salvo Marco Asensio, con siete goles, ninguno de los delanteros de la plantilla ha aportado gol en sus apariciones. "No creo que vaya a tener consecuencias la derrota, nos hace más fuertes", expresó como conclusión Ancelotti tras recibir el primer aviso a menos de dos semanas de medirse al PSG en una eliminatoria que marcará la temporada.