La Copa Oro está en ruta a desaparecer

El presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Carlos Cordeiro, anunció que la Copa Oro podría desaparecer e informó de llegada de una Copa América organizada por la CONCACAF y CONMEBOL.

Según el dirigente, la Copa Oro 2021 sería la última que disputarían en la región y desveló que podría no continuar debido a un tema en los contratos.



“La Copa Oro sólo está legislada para este año y 2021, por lo que podría continuar, pero puede que no suceda. Ha habido conversaciones en el último año entre CONMEBOL y CONCACAF sobre una especie de Copa América combinada, pero no han podido llegar a un acuerdo al respecto", dijo el directivo a The Athletic.

Cordeiro también adelantó que la Copa Confederciones desaparecerá para dar paso a las eliminatorias mundialistas intercontinentales, el nuevo formato para el Mundial de 48 selecciones.

La Copa Oro es un torneo que disputan las selecciones de CONCACAF desde 1991 con México y Estados Unidos como los páises con más títulos.

En el caso de El Salvador, la Copa Oro ha sido una vitrina para su jugadores y está en vilo su clasificación para la edición 2019 que se jugará en Estados Unidos y San José, Costa Rica, del 15 de junio al 7 de julio.