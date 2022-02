LA Galaxy confirma pláticas con Eriq Zavaleta

El defensor de la selección, Eriq Zavaleta, se encuentra sin equipo y a la espera de una oferta que le permita tomar la decisión tras dejar al Toronto FC y aspirar a nuevos horizontes, siempre en la Major League Soccer.

Tras los rumores sobre su posible llegada a Los Ángeles Galaxy, Pase Filtrado retomó las declaraciones del técnico Greg Vanney sobre la posibilidad de fichar al central y líder de la defensa de la selección de El Salvador.

Greg Vanney hablando del #salvadoreño, #EriqZavaleta.



“He hablado con @_AIR_RIQ_ y su agente, es un movimiento que no nos urge realizar (reforzar un central). Sé que no tiene equipo, pero las pláticas no han progresado (para venir a #LAGalaxy)”. #galaxy #lagalaxy #mls pic.twitter.com/tVeFO4UYFQ — Pase Filtrado (@pasefiltrado) February 3, 2022

Vanney confirmó que han existido conversaciones con el central pero estas no han llegado a ningún acuerdo. El estratega de una de las más grandes franquicias de la MLS mencionó que "he hablado con Eriq y su agente, es un movimiento que no nos urge realizar", mencionó.

Esto en referencia a que el equipo angelino está reforzado en defensa y dentro de sus prioridades en este mercado no está el incluir a un central, como es el caso de Zavaleta.

Pero además, el técnico aclaró que dichas conversaciones no han llegado a mucho. "Sé que no tiene equipo pero las pláticas no han progresado", concluyó.

Zavaleta llegó al Toronto desde el 2015 y disputó 119 partidos en la MLS. Para el central salvadoreño, su año culminó con 14 partidos jugados sin goles y con un saldo de dos tarjetas amarillas y una expulsión.