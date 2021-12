Kylian Mbappé irá al Bernabéu

En medio de todos los rumores sobre el próximo fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el francés visitará el estadio Bernabéu en marzo, después de que el embrollo del sorteo acabara por emparejar al París Saint-Germain con los blancos.



También será el retorno a la "casa blanca" de Sergio Ramos, que tras 16 temporadas en la capital española abandonó el club, algo descontento con la dirección, y recaló en París, donde las lesiones le están privando de una regularidad en el juego.



Mbappé, que se niega a renovar con el club de la capital francesa su contrato, que expira a finales de temporada, está siendo la locomotora de la constelación de estrellas parisinas, entre las que también están el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi.



Para el reciente ganador del Balón de Oro será la visita a un estadio donde ha firmado algunas de sus actuaciones más sobresalientes, aunque esta vez no lo hará con la camiseta del Real Madrid.



MESSI, REY DEL BERNABÉU



Messi es el máximo goleador de los clásicos, 26 dianas, de las que 15 fueron en el estadio de los blancos, donde jugó 21 partidos y de donde se fue con doce triunfos y solo seis derrotas.



La estrella argentina, que llegó este verano al PSG tras toda una vida en el Barça, no está encontrando por ahora su mejor juego en París, en medio de un equipo que ha conseguido unos resultados muy superiores al juego que producen.



Los de Mauricio Pochettino están empezando a estar en el foco de las críticas, porque la prensa y el público empiezan a reclamar el rendimiento que auguraba el brillo de su plantilla.



El técnico argentino pide tiempo para acordar el diapasón de su plantilla, muy renovada el pasado verano después de que este verano llegaran bastantes refuerzos con un único objetivo: ganar la Liga de Campeones.



Esa es la principal obsesión de los propietarios cataríes de la entidad desde su llegada hace diez años y medio, para lo que no han reparado en gastos para construir una constelación de jugadores.



El reto ahora para Pochettino es convertir esa reunión de estrellas en un equipo, algo que el propio técnico también reconoce.



Líder de su liga con mucha ventaja, se clasificó segundo de su grupo en Europa, superado por el Manchester City.



MBAPPÉ LOCOMOTORA EN PARÍS



A la espera de que llegue el juego colectivo, el PSG está colgado de Mbappé, un jugador que puede estar viviendo sus últimos meses en las riberas del Sena. A partir del 1 de enero es libre de negociar con otros clubes y el verano pasado se quedó a las puertas de fichar por el Madrid, que llegó a ofrecer 180 millones de euros, cifra rechazada por el emir de Catar.



Para marzo visitará por segunda vez el Bernabeu, al que acudió ya como jugador del PSG en 2018, para disputar los octavos de final en los que los de Zinedine Zidane se impusieron 3-1 a los de Unai Emery en su camino a la decimotercera. En la vuelta también ganaron los blancos, 1-2, sin que en ningún de los dos casos Mbappé firmara buenas actuaciones.



Desde entonces, Mbappé ha ganado galones y ahora pasa por ser el jugador más importante del equipo. Neymar se ha diluido y está firmando su peor temporada desde que en 2017 llegó al PSG procedente del Barça y convertirse en el fichaje más caro de la historia.



Lesionado el brasileño, su puesto suele estar ocupado por el argentino Ángel di María, otro conocido de la "casa blanca", donde jugó entre 2010 y 2014.



La eliminatoria también permitirá ver de nuevo en París a Carlo Ancelotti, el primer entrenador elegido por los propietarios cataríes, pero que tras una temporada y media en el club francés decidió cambiar de aires y aceptar la propuesta del Real Madrid, donde estuvo dos temporadas y ganó su tercera Liga de Campeones.