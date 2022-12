Kyle Walker sobre Mbappé: "No le pondré una alfombra roja e invitarle a que marque"

Lleva varios días apareciendo como el inglés que puede frenar a Kylian Mbappé y Kyle Walker no rechaza el papel, pero reconoce que "no será fácil" y que no bastará con parar al delantero francés, autor ya de cinco goles en lo que va de Mundial, para pasar a semifinales.

"Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país", señaló el jugador del Manchester City.

El defensa de 32 años reconoce que Mbappé "es uno de los mejores del mundo, si no el mejor" y que uno de los retos es "jugar contra los mejores".

"Quién es más rápido? Ojalá el sábado juegue y podamos verlo", dijo.

"No me subestimo. He jugado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada, es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño", indicó.

Walker recordó que ya se ha enfrentado a Mbappé con la camiseta del City, una experiencia que espera aprovechar y de la que recuerda que ya entonces el PSG "era algo más que Mbappé".

"Es una herramienta más de su arsenal, pero no la única. Hay otros jugadores muy importantes, que también han ganado títulos, incluso el Mundial. No nos olvidemos de Giroud, que ha marcado muchísimos goles con Francia y también en Inglaterra, de Dembelé, que para mí es igual de bueno (que Mbappé) en la otra banda o de Griezmann. Todos los jugadores pueden hacerte daño", destacó.

"Entiendo que me pregunten solo sobre él, porque es un gran jugador, pero no debe hacernos olvidar que hay otros", señaló.

Walker considera que Inglaterra tiene opciones de ganar el Mundial: "Estamos en cuartos, todavía no hemos igualado lo que hicimos en el pasado Mundial o la Eurocopa, pero vamos en la buena dirección. Con la plantilla que tenemos la confianza es alta, estamos marcando goles y no encajamos demasiado".

Por ahora, el defensa prefiere quedarse con el siguiente rival, "un equipo duro que es campeón del mundo y que precisa estar a tope y tener un buen plan para ganarles".