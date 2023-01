Kun Agüero responde con dureza a Zlatan por su frase sobre Argentina: "Me parece muy de mala leche..."

Las declaraciones de Zlatan Ibrahimovic al referirse al comportamiento de los jugadores argentinos durante la Copa del Mundo de Catar, causaron muchísimo revuelo. Si hay alguien que no repara en la prudencia a la hora de manifestarse, es el sueco, que nunca se guarda nada cuando le toca enfrentarse con los micrófonos. Y como sus declaraciones llegaron a todo el mundo, el atacante tuvo su respuesta. En este caso fue por parte de Sergio Agüero. El Kun opinó sobre los dichos de Ibra: “Recordemos que vos jugando también te portabas mal”, fue una de las tantas frases que largó en su opinión sobre la carrera del jugador de 41 años.

“Me preocupan los demás en Argentina, porque Messi será recordado, pero a los demás que se comportaron mal no podemos respetarlos”, fue la frase de Ibrahimovic que el argentino usó como disparador desde uno de sus streams vía Twich. Allí, el exfutbolista de Independiente y Manchester City, entre otros, le respondió. Durante su exposición, recordó momentos en los que Zlatan tuvo comportamientos inoportunos en el campo de juego.

"RECORDEMOS QUE VOS JUGANDO, TAMBIÉN TE PORTABAS MAL", así arrancó el Kun Agüero su respuesta para Zlatan Ibrahimovic.



�� #ESPNenStarPlus

➡️ https://t.co/RqcMFYFumg pic.twitter.com/b1dHHxloi1 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 26, 2023

“Vos jugaste, yo también jugué en alto nivel. Pero recordemos que vos jugando también te portabas mal”, empezó Agüero con su relato. “El dicho en Argentina es: no escupas para arriba si te va a caer. No sé. O recordemos en la cancha que tenés comportamientos, digamos, malos. Algunos planchazos. Alguna piña, alguna piña, que recuerdo que en Galaxy le pegaste una piña y luego, me acuerdo, te hiciste como que te dolió y te pisó. ¿Para vos eso es portarse bien o portarse mal? Pensemos”, le recordó el argentino al sueco.

Pero su opinión continuó durante mucho más tiempo y rememoró una situación vivida en un Derby de Manchester y una drástica decisión que Guardiola tomó con el sueco: “Me acuerdo que jugamos contra el United. Yo estaba en el banco. Ibas a jugadas, contestabas. De hablar que se portaron mal, creo que sos el menos indicado para hablar. Me acuerdo de que te peleaste con Otamendi, también, en un partido entre el City y el United. Discutiste con Pep Guardiola. Me imagino que por algo Pep después te quiso vender del Barcelona”.

Zlatan Ibrahimovic de humor Junto a Kun Agüero antes del derby de ManchesteZlatan Ibrahimovic de humor Junto a Kun Agüero antes del derby de Manchester disputado el 10 de diciembre de 2017r disputado el 10 de diciembre de 2017

También le respondió a Zlatan sobre la frase en la que avisó que fue una señal de que Argentina no volverá a ganar y le pegó un palito al seleccionado sueco: “Me parece que es muy de mala leche decir que no vamos a ganar más. Yo creo que antes de preocuparte por Argentina, te podrías preocupar por tu país, por tus jugadores, que ni siquiera están en los últimos mundiales. ¿Podríamos pensar así? Ni se clasificaron”.

En cuanto a Lionel Messi, uno de sus mejores amigos, Agüero también le dejó una observación: “Y Messi ganó. Quizás te enoje eso, que Messi haya ganado el Mundial, y por ahí te duele reconocer que Messi es el mejor jugador del mundo, y te duele que haya ganado un Mundial Argentina. Esto es fútbol. A veces se juega bien, se juega mal. Se juega bien y se juega bien siendo pillo en la cancha”. Además, recordó una vez más cómo era Ibrahimovic dentro del campo de juego: “Es un jugador bastante peleador. Es como que yo, que me peleé siempre en la cancha, diga que estos jugadores son unos mala leche y pegan como locos. Y yo soy uno de esos, que pega como loco. Estoy diciendo algo que no tiene sentido. Digamos que no es justo. No es justo lo que está diciendo”. Y agregó: “Si vos me decís que sos un jugador de buen comportamiento, no hay que discutir. Pero sos peleador”.

El Kun Agüero le respondió a Ibrahimovic durante un stream vía Twicht

Por último, Agüero cerró su opinión fundamentando por qué fue tan duro con Zlatan: “Él liquidó a mis compañeros. Yo estuve ahí. Es más, capaz que también me hablás a mí, porque yo estuve allí. Siento que me tiraste a mí, ahora yo te tiro a vos. Somos campeones del mundo, Zlatan, y te querés matar. Y Messi es el mejor del mundo, lo siento. Argentina es campeón. Levantamos la Copa. Y vos estuviste mirando. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa. Lo siento. I’m sorry”, dijo entre risas.