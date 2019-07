Kubo, a Hazard: "Veo tus videos antes de jugar"

Takefusa Kubo, futbolista japonés del Real Madrid, declaró este lunes que sus regates y genialidades dentro de la cancha los aprendió viendo los videos de su ahora su compañero Eden Hazard.

El nipón habló ante la cámaras del Real Madrid y en la entrevista reveló que fue su papá quien lo inició en el fútbol, pero que ver los videos de las jugadas del belga le inspirar a poner esas genialidades a la práctica.

"Mi papá me enseñó todo, se llama Takefumi, él jugó en la universidad, pero me enseño todo, empecé desde los dos a tres años. Veo videos de Hazard", comentó.

Al estar frente a Hazard, Kubo le dijo "veo tus videos antes de jugar" a lo que Eden Hazard le respondió entre risas "calidad, si ve mis videos es bueno", dijo Eden Hazard.

ACÁ EL VIDEO:



ORGULLOSO

En declaraciones a Realmadrid TV, una de las caras nuevas de la pretemporada del conjunto blanco ofreció sus primeras sensaciones después de las primeras jornadas de entrenamientos en Montreal (Canadá).

"En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor club del mundo", afirmó.

Además, cuestionado por sus impresiones iniciales del Madrid, dijo que, sobre todo, le ha llamado la atención la "calidad" de todos sus compañeros.

"Jugadores y entrenadores son muy amables y me he podido adaptar muy bien. Hay que aprovechar esta oportunidad que me han dado, pero también hay que pasarlo bien porque no todos tienen esta oportunidad", declaró.

"Estoy aprendiendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro como fuera del campo. Me lo estoy pasando genial", manifestó.

SU DEBUT

Takefusa Kubo podría debutar en el Castilla que dirige Raúl González el próximo 25 de agosto frente al recién ascendido Las Rozas en el campo del Navalcarbón, tras el calendario hecho público hoy por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

A falta de horario oficial, pues la jornada corresponde a la semana del 24 y 25 de agosto, el nipón se convertiría en una de las atracciones del encuentro en el debut de Raúl como técnico del filial blanco en partido oficial.

Por otra parte, los fichajes de Kubo por el Madrid y Hiroki Abe por el FC Barcelona, procedente del Kashima Antlers, confirman el auge del fútbol japonés, cuya presencia en las ligas europeas se está agrandando en los últimos años.

"Tenemos un proyecto a largo plazo que contempla convertirnos en la cuarta liga mundial en 2030", aseguró el presidente de la J-League, Mitsuru Murai, durante una ponencia en el World Football Summit Asia.