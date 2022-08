Koundé cumple en su debut en liga

El futbolista francés Jules Koundé por fin pudo debutar en partido oficial con el Barcelona en el triunfo por 4-0 ante el Valladolid en la tercera jornada de LaLiga Santander tras haber sido inscrito el sábado, y lo hizo como parte de una defensa azulgrana que tuvo de media 21,5 años, con el mismo Koundé (23), Ronald Araujo (23), Eric Garcia (21) y Alejandro Balde (18).



Koundé se estrenó como titular en el Barcelona partiendo desde el lateral derecho, una posición poco habitual para él y que no tiene dueño en el equipo catalán desde que Dani Alves se marchó en verano de 2016. De hecho, en los dos primeros partidos de Liga, ante el Rayo Vallecano (0-0) y la Real Sociedad (1-4), esta posición la ocupó otro central, Ronald Araujo.



La faceta en el terreno de juego de Koundé estuvo más orientada a la parte defensiva que la del otro lateral, un Alejandro Balde que sentó por segundo partido consecutivo a Jordi Alba en el banquillo. Pero el exsevillista también se atrevió con alguna incursión en el ataque azulgrana, como un pase interior para Pablo Páez ‘Gavi’ en los primeros compases del partido que el canterano no aprovechó.



En las jugadas a balón parado que dispuso el Barça, Koundé fue una de las principales bazas para buscar el remate. Aunque el francés no encontró la fortuna en ninguna de ellas.



El jugador que tuvo que vigilar Koundé en defensa en la primera media hora de partido fue Anuar Mohamed, el autor del gol del Valladolid que le dio el empate ante el Sevilla (1-1) la jornada anterior. Pero esta vez Anuar no consiguió inquietar en ningún momento al debutante azulgrana.



Cumplido el primer tercio del encuentro, el técnico visitante, Juan José Rojo ‘Pacheta’, puso en la banda izquierda del ataque a Kike Pérez, otra pareja de baile para Koundé que tampoco le puso en apuros. De hecho, el Valladolid prácticamente no creó peligro en el primer tiempo, que finalizó con un 2-0 para el Barcelona.



Precisamente, esos dos goles azulgranas nacieron en la banda derecha, la de Koundé. Pero las asistencias fueron obra de los extremos: Raphael Días ‘Raphinha’ para Robert Lewandowski en el primero y Ousmane Dembélé para Pedro González ‘Pedri’ en el segundo.



En los primeros 15 minutos del segundo tiempo, Anuar volvió a la banda de Koundé ofreciendo el mismo poco peligro que en su primera visita al lado izquierdo del ataque del Valladolid. En el minuto 60, se volvieron a desemparejar porque Xavi Hernández dio entrada a Sergi Roberto por Araujo y el de Reus pasó a ocupar el lateral derecho, mandando a Koundé a su posición natural en el eje defensivo.



Allí, el futbolista de 23 años demostró una de sus mejores cualidades: la salida de balón desde atrás. Y como central también realizó su mejor acción del partido. En el minuto 69, Ter Stegen repelió un disparo de Óscar Plano y el rechace fue a parar a los pies de Sergio Escudero, que ejecutó otro chut que Koundé salvó bajo palos con la pierna derecha.



La actuación de Koundé en su estreno oficial con el Barcelona superó el aprobado, aunque no pudo mostrar su mejor nivel dada la poca exigencia del encuentro. Pero el defensa francés bien pronto tendrá pruebas mayores. De hecho, el próximo sábado el conjunto azulgrana visitará a su exequipo, el Sevilla. Y el 13 de septiembre el rival será ni más ni menos que el Bayern Múnich en el Allianz Arena.