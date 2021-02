Koeman destaca "el carácter" de su equipo y que creyó "siempre"

"Fue un partido muy emocionante por muchas cosas. Hemos entrado muy fuertes, pero nos faltaba el gol para dominar más y estar más tranquilos, y luego no estuvimos bien defensivamente en sus goles", indicó Koeman tras el choque en una rueda de prensa telemática.



El técnico azulgrana destacó "el carácter del equipo" porque nunca han "bajado los brazos" y lo intentaron "hasta el último minuto".



"Siempre he tenido fe porque creamos muchísimas oportunidades. Hemos creído siempre y al final lo hemos logrado y lo hemos merecido", añadió Koeman.



El preparador cree que este triunfo les va a ayudar a tener "ambiente y fuerza" porque tenían "muchas cosas en contra", agregando que "este es el camino a seguir" y que la victoria de hoy "puede ser muy importante esta temporada".



"Siempre he creído en el equipo, sobre todo porque últimamente hemos mejorado bastantes cosas", apuntó Koeman, quien se mostró "muy orgulloso del carácter demostrado y de la calidad vista sobre el campo" y destacó "el ambiente del vestuario tras el partido".



El preparador también se quejó de la "falta de respeto desde otros clubes que hablan de (Leo) Messi", por declaraciones hoy mismo en torno al argentino de jugadores del Paris Sant Germain.



"No es justo hablar tanto de un jugador que todavía es jugador del Barcelona. Es una falta de respeto hablar tanto de Leo cuando está jugando para el Barcelona", sentenció Koeman al respecto.