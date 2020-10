Koeman: "Estoy contento con la plantilla que tenemos"

1. Los primeros pasos del nuevo Barça:



"En líneas generales he visto muy bien al equipo, sobre todo ante Villarreal y Celta. Pero si miramos el partido del Sevilla, podemos mejorar en presionar el contrario. Hay detalles que se pueden corregir"



"En los entrenamientos, pedimos máxima concentración e intensidad para automáticamente reflejarlo en el partido. Por eso los entrenamientos son de mayor intensidad, porque se entrena como se juega".



"La defensa siempre empieza en los delanteros. Si hacen una buena presión, los defensas no tienen tantos problemas. El tema defensa está en todo el equipo y puede ser uno de los motivos de la mejora en defensa".



"Con esta plantilla y con este tipo de jugadores, jugar con un 4-2-3-1 es el mejor sistema. Viendo la calidad que hay, este sistema es perfecto para este equipo".



2. El calendario tras el parón de selecciones:



"Los partidos de selecciones de este mes de octubre nos darán tiempo para analizar a los rivales y preparar los partidos que vienen: Getafe, después Champions, Madrid... Vamos a tener un calendario muy apretado hasta el próximo parón que hay en noviembre".



"La temporada es muy larga y no podemos decir que será un mes decisivo. Porque hay muchos partidos y puedes perder con cualquiera. Tenemos que concentrarnos día a día y partido a partido; es la mejor manera de ganar cosas".



"El objetivo es ganar todos los partidos y no será fácil. Primero viene el Getafe, un equipo complicado, no será un partido fácil".



3. La nueva edición de la Liga de Campeones:



"Es un campeonato muy importante. Teóricamente somos los mejores del grupo, pero hay que demostrarlo. Empezamos en casa contra el Ferencváros, es un partido importante donde tenemos que prepararnos y analizar el contrario".



"La Juventus está demostrando cada año tener un equipo fuerte, con gente experimentada y con un gran jugador como Cristiano. Tenemos a Pjanic, que nos puede dar un poco más de información sobre su exequipo".



4. Los fichajes:



"Estoy contento con la plantilla que tenemos. La hemos intentado mejorar y en algunas cosas lo hemos logrado y en otras no, pero también es parte de la situación económica del club. Hay que aceptarlo y trabajar".



"Pedri y Trincao han estado trabajando desde el primer día, sacando un buen rendimiento. Pedri tiene solo 17 años y me encanta como está trabajando, entrenado y jugando. Trincao también se está adaptando rápidamente a nuestras ideas y, además, es un jugador muy joven con un gran futuro por delante".



"Pjanic ha llegado más tarde y poco a poco irá cogiendo el tono físico. Tiene mucha calidad como jugador".



"A Dest lo vi muy cómodo los 20 minutos que tuvo ante el Sevilla".



"Araujo tiene un gran futuro. Es un jugador físicamente fuerte y bastante rápido. Es un chico que quiere aprender. Siempre está abierto a aprender nuevas cosas. Tiene cosas a mejorar, es normal a su edad".



"Riqui ha decidido quedarse y es uno más de la plantilla. Si da el rendimiento, tendrá oportunidades de jugar".



5. La eclosión de Ansu Fati:



"Su rendimiento es el máximo. Estamos hablando de un jugador que solo tiene 17 años. Y si ha jugado tres partidos seguidos con esa edad a un alto nivel de fútbol, quiere decir que es muy bueno. También es un chico que quiere aprender; entrena para aprender y mejorar, y aquí estamos para ayudarle".