Koeman: "El equipo cada día va a más"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se mostró satisfecho con el rendimiento de un equipo, que, en su opinión, "cada día va a más", pero alertó de la necesidad de "sumar los tres puntos" este sábado en la liga española ante el Alavés, tras encadenar un empate y dos derrotas en esta competición.



"El Alavés es un equipo muy competitivo que tiene varios sistemas. Seguramente mañana será más defensivo y nos espera un partido complicado. Depende de nosotros, de la concentración y sobre todo del ritmo del balón. Necesitamos un ritmo muy alto para crear espacios y tener nuestras oportunidades", apuntó.



Tras el gran partido que el Barça hizo en Turín ante el Juventus en la Liga de Campeones (0-2), Koeman no descarta repetir el once -a excepción de Ronald Araujo, que cayó lesionado-, pero recordó que también debe "mirar el aspecto físico" y que quizá introduzca algún cambio en Mendizorroza.



En Turín, todo el mundo reconoció la gran actuación del centrocampista Pedro González 'Pedri' y al preparador holandés no le preocupa que a la joven promesa canaria le pueda costar digerir tanto elogio.



"Lo que hemos visto de la prensa después del partido es normal, porque con 17 años, jugando el Clásico y ante la Juventus, y hacerlo tan bien es lógico que se hable de él. Pero Pedri es un chico muy normal, humilde y tiene los pies en el suelo, y sino ya se los pondremos nosotros", comentó al respecto.



También se mostró muy satisfecho del rendimiento de otros jóvenes futbolistas como Sergiño Dest, Ronald Araujo o Ansu Fati. De este último desveló que ayer estuvo "un rato hablando con él para que mejore su concentración para evitar las pérdidas de balón".



Con quien no parece estar tan contento es con otra perla de la cantera azulgrana, el centrocampista Riqui Puig, al que ha dejado fuera de la convocatoria.



"Es una decisión técnica. En varios partidos, sobre todo al principio, hemos llevado 23 jugadores, pero para mí son demasiados. Es mejor viajar con 20 o 21, como máximo", se justificó.



En este sentido, Ronald Koeman reconoció que "hoy día el equipo está bastante definido", pero animó al resto a seguir trabajando: "Tienen que demostrar su rendimiento en los entrenamientos, que están tocando a la puerta, y esperar, porque el fútbol da muchas vueltas y lo hoy es negro mañana es blanco".



El que parece estar tocando últimamente a la puerta es el extremo Ousmane Dembélé, de quien el técnico del conjunto azulgrana se deshizo en elogios.



"Lo que ha influido muchísimo en su rendimiento han sido las lesiones, pero Dembélé hoy día está físicamente mejor, y está entrenando bien y participando bastante en los últimos partidos. Es un jugador creativo, que tiene mucha velocidad, es bueno en el uno contra uno, algo necesario para cualquier equipo, y puede jugar en ambas bandas", destacó.



Por último, Koeman quiso felicitar a Diego Armando Maradona por su 60 años cumpleaños. "Maradona fue el mejor en su época. El mejor jugador hoy en día es Messi, pero no se puede comparar, porque el fútbol ahora es más físico, tiene más ritmo y más intensidad", sentenció.