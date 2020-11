Koeman: "El Shakhtar también llegó con bajas por la covid y ganó al Madrid"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, no cree que las bajas por la COVID-19 con las que el Dinamo de Kiev se presentará este miércoles al Camp Nou vayan a allanar el camino para que su equipo encadene la tercera victoria en la Liga de Campeones, y recordó lo que le pasó al Real Madrid contra el Shakhtar Donetsk la primera jornada de competición.







Hasta 9 jugadores del Dinamo se han quedado en Kiev al haber dado positivo por coronavirus, una circunstancias que empieza a condicionar de forma habitual muchos partidos y que Koeman cree que hay que empezar a aceptar con naturalidad.







"El tema covid tiene ahora mismo mucha influencia en nuestro día a día y nuestro trabajo y es la situación que tenemos que vivir. Seguramente esto influya en la calidad del Dinamo. No sé si su nivel bajará, pero esperamos un contrario que nos complicará la vida, y habrá que estar bien para ganar", declaró en la previa del partido.







Al respecto, Koeman recordó que "el Shakhtar también llegó con bajas por el mismo motivo y ganó al Real Madrid (2-3)", por lo que considera que "no se puede esperar que el Dinamo vaya a bajar mucho" su rendimiento este miércoles en el Camp Nou.







El Barça cuenta por victorias sus partidos en la Champions (5-1 contra el Ferencvaros y 0-2 ante el Juventus), donde se encuentra en una dinámica muy diferente a la que lleva en LaLiga.







"Sumar solo dos puntos en las últimas cuatro jornadas no es bueno, y es normal que haya críticas. Estas siempre van para el entrenador. Las acepto, las asumo y sigo trabajando para mejorar cosas. Al final, lo que cuenta es ganar partidos", reflexionó al respecto.







Sin embargo, Koeman dijo sentirse satisfecho por "la actitud" y "la imagen" que está mostrando el equipo, "con mucha gente joven", pese a los malos resultados en competición doméstica.







"Me llegan muchos comentarios de que la gente está contenta. No por los dos puntos que hemos conseguido en las últimas cuatro jornadas, claro, pero somos el equipo que ha creado más ocasiones claras por partido. Marcamos un gol cada cinco ocasiones y media y este promedio la tenemos que aumentar, pero estamos trabajando mucho para lograrlo y hay calidad y jugadores para mejorar en este sentido", reflexionó.







Por este motivo, Koeman pidió "algo de tranquilidad y tiempo" para "cambiar cosas" y dijo estar "muy a gusto" con la plantilla de la que dispone. "Estoy en un gran club donde quiero estar mucho tiempo", resumió.







El Dinamo es un rival que al entrenador del Barcelona le trae grandes recuerdos, porque contra el conjunto ucraniano, en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Liga de Campeones 1993-94, el mítico Dream Team de Johan Cruyff hizo uno de los mejores partidos que se le recuerdan, venciendo por 4-1 en el Camp Nou.







"No sé si fue el mejor partido que jugamos, pero seguro que fue uno de los mejores. Cuando hablo con Pep Guardiola siempre recordamos ese partido. Ojalá repitamos aquel nivel mañana", comentó Koeman al respecto.







En aquella época, uno de los miembros del cuerpo técnico era Tonny Bruins, con el que Koeman trabajó posteriormente en varias etapas como entrenador y que falleció este lunes a los 73 años.







"La de ayer fue una noticia muy triste. Conocía muy bien a Tonny y a su familia y siempre tuvimos amistad. Aquí, en el Barça, fue un ayudante fantástico de Johan (Cruyff) y Charly (Rexach) y también hemos estado trabajando juntos en varios equipos. Su conocimiento del fútbol era increíble, pero además era una persona maravillosa", recordó sobre el extécnico neerlandés.







Preguntado por las palabras de Quique Setién, su predecesor en el banquillo del conjunto azulgrana, en las que decía que Leo Messi no era un jugador fácil de llevar, Ronald Koeman manifestó no estar de acuerdo con él.







"Para mí Leo es el mejor del mundo, veo todos los días su ambición y carácter ganador. No es un jugador que tenga dificultades de llevar, es el capitán y cada semana hablo con él sobre cosas del campo y del vestuario para tener buena relación. No estoy de acuerdo con Setién, pero respeto lo que ha vivido", afirmó.