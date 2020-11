Koeman: "Coutinho puede jugar de inicio"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, adelantó este viernes en rueda de prensa que Phillipe Coutinho "puede jugar de inicio" contra el Atlético de Madrid después de afirmar que el centrocampista "ha entrenado sin problemas toda la semana con el grupo".



El técnico azulgrana no quiso certificar si Coutinho será titular este sábado en el partido del Wanda Metropolitano, previsto para las 21.00, pero sí que se mostró optimista con el estado físico del brasileño, que regresa a la convocatoria después de lesionarse el bíceps femoral de la pierna izquierda hace casi un mes en el Clásico contra el Real Madrid.



Koeman advirtió que el enfrentamiento contra el Atlético será "muy complicado" y elogió el trabajo del entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone, para conseguir crear "un equipo muy competitivo".



"El Atlético sabe jugar de diferentes maneras, pueden jugar al ataque o a defender un resultado. Se adaptan según el rival", ha sentenciado.



El técnico holandés también se ha mostrado molesto por las preguntas sobre las críticas del exagente de Antoine Griezmann a la figura de Leo Messi, que desataron el enfado del argentino a su llegada este jueves en el aeropuerto de Barcelona, donde el jugador afirmó estar "harto de ser siempre el problema de todo en el club".



"Entiendo que Messi esté cabreado. Que después de un viaje tan largo y haciendo tantas cosas vengan a preguntarte por algo de Antoine Griezmann me parece una falta de respeto. Puede que vuestra intención sea crear polémica pero no he visto en ningún momento que haya algún problema entre los dos. Ya hay bastantes imágenes donde trabajan bien juntos, donde se dan asistencias... No soy partidario de buscar problemas", respondió Koeman.



El técnico del Barcelona también mostró su enfado por los horarios: "No entiendo que todos los partidos que hemos jugado fuera de casa sean a las nueve de la noche. En los países como Rusia o Ucrania se han jugado todos los partidos a las siete y nosotros tenemos que jugar a las nueve, no lo entiendo. Estos horarios no ayudan a un equipo grande que tiene que luchar cada tres días".