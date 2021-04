Klopp: "Se lo pusimos muy fácil"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó que se lo pusieron "muy fácil" al Real Madrid y que su equipo no mereció mucho más en la derrota contra el cuadro español en la ida de cuartos de final de la Champions League.



"Si quieres llegar a semifinales tiene que ganarte el derecho a ello y nosotros no lo hicimos. Lo único bueno que puedo decir es que marcamos un gol y esto solo es la ida", dijo el alemán a BT Sport.



"No jugamos suficiente bien para causarles problemas. Tenemos mucho que demostrar en el próximo partido. Se lo pusimos demasiado fácil", apuntó el germano después de caer 3-1 en Madrid.



"Lo cierto es que no merecimos mucho más que lo que conseguimos, pero el gol nos da un hilo de vida".



Sobre los errores del equipo en la zona defensiva, Klopp matizó que esas acciones "pueden pasar" y sobre el cambio de Naby Keita por Thiago Alcántara en la primera parte dijo que fue una decisión "táctica".



"Podría haber hecho muchos más cambios en ese momento", amenazó Klopp.