Klinsmann rechazó varias ofertas de selecciones mundialistas

El entrenador alemán Jürgen Klinsmann aseguró haber rechazado varias ofertas de selecciones que participarán en el Mundial de fútbol de Rusia 2018.

Klinsmann, que dirigió a las selecciones de Alemania y Estados Unidos, indicó a la edición de hoy de la revista "Kicker" que declinó esas "cuatro o cinco" ofertas porque no eran de equipos con la suficiente ambición.

"Todos esos equipos irán al Mundial para ver si sobreviven a la fase de grupos, pero eso no es suficiente para mí. Los países que preguntaron por mí no tenían el suficiente nivel desde mi punto de vista. Para mí un Mundial empieza en los octavos de final", señaló Klinsmann, ex capitán de la selección alemana.

El técnico de 53 años asegura que está buscando nuevos retos tras dirigir a Alemania (2004-2006) y Estados Unidos (2011-206).

"Estoy listo para empezar otra vez. Después de la Copa del mundo surgirán algunas oportunidades", manifestó el entrenador.

Klinsmann señaló además que se imagina a Joachim Löw, seleccionador alemán desde 2006, dejando la "Mannschaft" si tiene alguna oferta atractiva de un club. Löw tiene contrato hasta la Eurocopa 2020.

"Creo que podría ser atractivo para 'Jogi' si alguien elige el momento adecuado. Yo fui tentado en el pasado por el Bayern. Y si Real Madrid o Barcelona llaman a su puerta, probablemente se sienta atraído", indicó sobre su antiguo asistente en Alemania.