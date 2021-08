Keylor Navas se incorporó a la concentración de Costa Rica para la octagonal

El portero del PSG Keylor Navas llegó este martes a Costa Rica para integrarse a la selección con miras a los partidos de septiembre contra Panamá, México y Jamaica, correspondientes a la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.



"Bien, contento, feliz de estar aquí. Estamos muy contentos, tenemos todas las ganas de estar en el próximo mundial", dijo el arquero a su llegada a su país.



Navas afirmó que no le preocupa que los primeros partidos de la eliminatoria se disputen cada tres días, pues considera que los futbolistas están acostumbrados a esa exigencia.



Con Navas se completa el grupo de convocados de Costa Rica para el partido del próximo jueves como visitante contra Panamá.



Solo falta por integrarse el delantero del Anyang coreano Jonathan Moya, quien está llamado solo para los encuentros ante México (5 de septiembre) y Jamaica (8 de septiembre).



El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, dirigió el lunes una sesión de vídeo para analizar a Panamá y luego una sesión de entrenamiento, mientras que este martes el grupo practicó el esquema de juego que utilizará.



El centrocampista del Deportivo La Coruña Celso Borges dijo que el equipo está "con mucho ímpetu de querer ganar" y destacó que la combinación de jugadores experimentados como él que jugará su cuarta eliminatoria mundialista, con otros jóvenes debutantes, es positiva.



"La combinación es buena, todos nos nutrimos, nosotros de ellos y ellos de nosotros. Esa combinación de los de experiencia junto con los debutantes nos hace una selección bien complementada", manifestó.



Uno de los debutantes en eliminatoria es el delantero de 19 años del Twente holandés Manfred Ugalde, quien es una de las grandes promesas del fútbol costarricense y uno de los llamados a comandar el relevo generacional.



"Me siento más maduro en muchas cosas. me siento muy contento e ilusionado de enfrentar la eliminatoria. Es un sueño estar acá. Es una responsabilidad muy linda afrontar una eliminatoria, uno siempre se prepara para ser titular y si me llega a tocar la oportunidad, estoy listo", declaró Ugalde.



La selección de Costa Rica realizará su último entrenamiento el miércoles y ese mismo día viajará a Panamá, donde no hará el acostumbrado reconocimiento de la cancha.