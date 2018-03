Keylor Navas no podrá jugar con el Real Madrid ante el Eibar

MADRID, ESPAÑA. El arquero costarricense del Real Madrid, Keylor Navas, no podrá disputar el duelo del domingo ante el Eibar en la Liga española de fútbol por una lesión en su aductor derecho.Sin dar más detalles, así lo comunicó hoy el club español, apenas tres días después de que Navas reapareciera en el once de Zinedine Zidane el pasado martes, en el duelo de Liga de Campeones europea ante el Tottenham.El internacional costarricense volvió a defender el arco del Real Madrid en el empate blanco ante los ingleses, tras causar baja en la pasada fecha de la Liga, frente al Getafe, también por molestias musculares.Si bien el Real Madrid no estableció causas ni plazo de recuperación, Navas parece haberse resentido de las molestias con las que regresó de sus compromisos con la selección de Costa Rica.Según algunos medios españoles, el arquero "tico" podría estar unos 15 días más de baja, no jugar tampoco ante el Girona en la próxima jornada liguera y reaparecer de nuevo en el próximo choque de "Champions" en la cancha del Tottenham.Como frente al Getafe en la pasada fecha, el español Kiko Casilla defenderá el arco blanco el domingo ante el Eibar y, casi con toda probabilidad, el canterano Moha, de 17 años, volverá a ser el arquero suplente del Real Madrid.