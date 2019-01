Keylor Navas llegó a150 partidos con el Real Madrid

Keylor Navas celebró ayer por partida doble el triunfo contra el Leganés en los octavos de final de la Copa del Rey. El portero costarricens llegó ayer 150 juegos con la camisa del Real Madrid además de reaparecer como titular tras la lesión del belga Thibaut Courtois.

El guardameta centroamericano recibió la camisa conmemorativa por los 150 partidos y las respectivas felicitaciones en el camerino del Santiago Bernabeú.

Con la llegada del técnico Santiago Solari, Navas está relegado a ser suplente, pero confirmó sus votos con el equipo merengue al renovar su contrato.

El costarricense Keylor Navas también recibió este jueves el Trofeo Comunidad Iberoamericana, dentro de los Premios Nacionales del Deporte español, después del acto aseguró que si pensase que no puede "ser titular" en el Real Madrid se iría "a casa".



"El día que no piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir", dijo el portero del conjunto madridista que esta temporada perdió la titularidad en favor del belga Thibaut Courtois.