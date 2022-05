Keylor Navas habla sobre el fichaje de Mbappé al Real Madrid: "Me gustaría decir algo, pero..."

Los fichajes de Mbappé por el Real Madrid se dispararon esta semana gracias a que el jugador francés se dejó ver en la capital española junto a sus compañeros del PSG, entre ellos el portero costarricense Keylor Navas.

Y precisamente Navas habló con la Cadena SER sobre el fichaje de Mbappé hacia el Real Madrid. El ex portero del Real Madrid y ganador de las tres Champions League consecutivas fue abordado por el tema del que sería el "culebrón" del mercado de piernas, pero no quiso dar detalles sobre su futura elección.

"Me encantaría decir algo de Kylian (Mbappé), pero no tengo ni idea. Espero que se quede con nosotros", empezó comentando Keylor. "¿Si he hablado con él? Eso son temas personales", apuntó Navas.

El culebrón del verano

Lo cierto es que, resuelto el futuro de Erling Haaland, que se incorporará a las filas del Manchester City, el culebrón más destacado del verano será el de Mbappé.