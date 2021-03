Keylor Navas en juicio por “amenazar” con perder los tres partidos del Mundial de 2014

La participación de Costa Rica en el Mundial de Brasil en 2014 será una de las más recordadas en los últimos tiempos. Los históricos triunfos sobre Uruguay e Italia, la igualdad ante Inglaterra. El primer puesto en el Grupo D. La victoria por penales ante Grecia en los octavos de final y el fin del sueño hecho realidad ante Holanda, en cuartos, fueron lo motivos por los que el combinado Tico terminó siendo una de las revelaciones de esa Copa, con la figura excluyente de Keylor Navas en el arco.

Todo el mundo hablaba de ese equipo, pero la paz -entre tanto éxito- parecía no ser tan real. Todo lo contrario. La tormenta estaba presente en el seno de toda la delegación y la relación entre el director técnico de aquel plantel, Jorge Luis Pinto, y algunos futbolistas, no era la mejor.

Al día de hoy y varios años más tarde, se presenta un grave conflicto que está dejando mucho que hablar: un importante juicio por la supuesta difamación de dos ex directivos de la Federación Costarricense de Fútbol (Adrián Gutiérrez y Juan Carlos Román), demandados por tres jugadores de aquel equipo: Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges a quien se los acusó de haber amenazado con perder los tres partidos de la ronda de grupos si después del Mundial del 2014 el entrenador colombiano Pinto continuaba al frente del equipo.

El caso se remonta al 2018. En aquel año, el ex dirigente de la Federación Costarricense de Fútbol, Adrián Gutiérrez, contó en un programa de radial del país centroamericano que Navas, actual arquero de PSG, Bryan Ruiz y Celso Borges, le habrían manifestado en una reunión previa a la cita mundialista a Eduardo Li (ex presidente de la federación) y a Rodolfo Villalobos (actual Presidente de la entidad) que si le confirmaban la continuidad de Pinto luego de la Copa, iban a perder los tres partidos de la ronda de grupos.

Todo esto derivó en una causa judicial en la que los integrantes de aquel equipo -Navas, Ruiz y Borges- acusan a los ex dirigentes Gutiérrez y Román. El proceso tuvo comienzo el pasado viernes en los tribunales de San José, capital costarricense, con la presentación del caso y la declaración de futbolistas.

Ese día ya declararon desde la embajada Tica en París, Navas y su esposa Andrea Salas. También lo hizo Ruiz, quien fuera el capitán de aquella selección en la Copa del Mundo. Este último, en su descargo aseguró que la relación de Pinto con el grupo estaba “desgastada”. También agregó que, en su caso particular, lo que le manifestó a los altos cargos de la Federación era que, por sus valores y su forma de ser, él iba dar un paso al costado de la selección si el entrenador continuaba en el cargo. Además aseguró que ninguno jamás dijo que se perderían partidos.

Este lunes, quien tuvo su voz en el juicio como testigo de la parte demandada fue Eduardo Li, el ex Presidente de la federación, que dio detalles totales de cómo fue aquella reunión que tuvo con Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges para hablar de la continuidad del técnico Jorge Luis Pinto. Li, en su declaración, comenzó su relato: “La pregunta que me hicieron fue cuál era mi intención en relación con la renovación de Pinto, a lo que les respondí que mi intención y la del Comité Ejecutivo era renovarlo”.

Luego, continuó dando detalles de aquella junta: “Cuando dije eso, Ruiz saltó y dijo que si eso era así, prefería que no lo llamaran a la selección. Para mí, eso era un problema. Yo le dije que entonces que diga que no quiere que lo llamen, que sea él quien anuncie que renuncia”. El ex directivo, luego remarcó que la reunión se puso más tensa: “Yo no tenía ninguna justificación para no renovarle al técnico más exitoso que tuvo la historia de Costa Rica, pero la situación iba más allá, estaba muy desgastada esa relación”.

Hasta que amplió con una fuerte frase: “Recuerdo perfectamente que fue Keylor Navas quien me dijo: ‘perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula así y así’”. Li agregó que esa situación le molestó mucho, ya que esa cláusula que le comentó el arquero de PSG, se trataba de información confidencial y que no sabía el motivo de su conocimiento: “¿Cómo ellos sabían?”, dijo el ex directivo en el juicio.

El día posterior a la derrota frente a Holanda fue donde todo quedó aclarado. Muchos de los futbolista participaron en una reunión con el Comité Ejecutivo en la que manifestaron su deseo de que Pinto no continuara en su cargo. Con ese pedido sobre la mesa, el ex titular de la Federación costarricense de Fútbol le pidió en ese entonces a los jugadores que lo respaldaran con la decisión de la no continuidad del entrenador.

Después de toda esa situación, llegó la reunión con el técnico colombiano a quien finalmente no se le renovó su contrato. Esa situación desencadenó en otra polémica. Pinto manifestó haberse sentido traicionado, además, por estos días le tocará su turno para declarar. Por otra parte, varios jugadores relataron a la prensa sobre malos tratos y falta de respeto por parte de quien el entrenador colombiano: “Pinto decía una cosa y hacía otra, se metía a los cuartos de los jugadores y nos cambiaba el día libre. Fueron bastantes veces por lo que convivir con eso fue difícil”, mencionó Celso Borges en su declaración ante el juzgado.

Mientras tanto, el juicio continúa en el Circuito Judicial de San José, capital de Costa Rica. En el caso los tres futbolistas que elevaron la causa reclaman una indemnización de 35 millones de colones, una suma equivalente a unos 60.000 dólares, por Acción Civil Resarcitoria.