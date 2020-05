Kevin Montenegro: "Trabajar en el campo es la mejor enseñanza que puedes tener para luchar por lo que quieres"

El Covid19 hizo que la FESFUT se viera obligada a cancelar todas su ligas de profesionales fútbol en El Salvador, este hecho vino a cambiar la rutina de la mayoría los futbolistas.

Es por eso que los jugadores nacionales y extranjeros han hecho de todo durante la crisis sanitaria, menos estar en las canchas.

Esa es la historia del reservista de Santa Tecla, Kevin Montengro, quien durante la crisis sanitaria, pasa jornadas completas trabajando en el campo, preparando la tierra para la venida del invierno mientras se recupera de una ruptura de ligamento cruzado anterior y ruptura del cuerpo interno de menisco, lesión que lo tiene alejado de las canchas desde hace 13 meses.

"Sufrí mucho por la lesión, porque me operaron a los seis meses y llevo siete meses de recuperación, la verdad me siento bien para regresar pero primero me tienen que evaluar primero para darme de alta", comentó el jugador.

Kevin Montenegro es parte de las categorías inferiores del Santa Tecla desde el año 2016, iniciando en la categoría sub-17 y ahora en la reserva, donde ya ganó dos títulos con los pericos.

Montenegro, que proviene de una familia agricultora del cantón El Paraiso en Texistepeque, ocupa el parón deportivo para culminar su última fase de recuperación de una lesión de rodilla.

"Me levanto a las 5:00 de la mañana y me preparo para ir a ordeñar, luego desayuno y nos preparamos para ir a trabajar al campo en agricultura con mi papá y mis hermanos, ya en el transcurso de la tarde hago mis entrenamientos y ejercicios para no desenfocar me del fútbol", dijo el futbolista.

El jugador asegura estar orgulloso de sus raíces en el campo, cosa que le ha llevado formar su carácter para luchar por sus objetivos en el fútbol.

"Estar en campo es lo mejor, me siento tan feliz de estar rodeado de vacas, gallinas, caballos y de todos los animales. Es genial poder trabajar en la agricultura con mis papas y hermanos, es la mejor enseñanza y aprendizaje que puedes obtener para luchar por lo que uno quiere", agregó.

El sueño de ser futbolista profesional para Kevin, significa dejar de lado todos los obstáculos que se le presentan, como por ejemplo, la distancia. El lateral tecleño recorría 75 kilómetros cada vez que iba de El Paraiso a Santa Tecla.

Kevin Montenegro y su familia preparan la tierra para la siembra de maíz y otros insumos básicos.

"Casi todos los días salía de mi casa a las 9:00 de la mañana y llego a Santa Tecla a las 12:00 del mediodía. Son tres horas de viaje y a veces me quedo en Santa Tecla en la casa de un amigo, que ya es casi de la familia", agrega Montenegro.

Montenegro dice que en el campo aprendió que no hay mal que por bien no venga. Por eso, trabaja en su tierra con la esperanza de volver más fuerte a la reserva del Santa Tecla y luchar nuevamente para estar en primera división.

"Claro que no siempre sigue mi sueño intacto como dicen acá en el campo no hay mal que por bien no venga. Siempre trabajo en mí para prepararme y ser mejor día con día tanto como persona como futbolista. Quiero estar en primera división para poder sacar adelante a mi familia y poder llegar a selección y representar a mi país", concluyó el jugador.