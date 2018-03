Kevin Santamaría y su lucha por salvar del descenso al Suchitepéquez en Guatemala

Desde Guatemala, Kevin Santamaría, volante del Suchitepéquez, dijo a EL GRÁFICO que ahora lo que más le interesa es dejar en la liga de privilegio al equipo de Mazatenango, aunque sabe que no es tarea fácil y pide a todos sus compañeros un esfuerzo doble y a tiempo.

El plantel venado es el que le abrió las puertas al volante salvadoreño luego que tuviera que pagar una sanción de dos años por un tema de dopaje. Por eso el cuscatleco se siente en deuda con su equipo y pide reaccionar a tiempo para evitar el descenso.

El pasado fin de semana obtuvieron el primer triunfo del torneo, que les permite salir del sótano en la tabla del torneo chapín.



¿Cómo caló el primer triunfo en las filas del Suchitepéquez? Ya tenían seis fechas sin poder ganar...

Estoy muy feliz por la victoria. Sabíamos que en cualquier momento iba a llegar nuestra oportunidad. Gracias a Dios se dio en una cancha difícil. Ya había seis juegos en los que el triunfo se nos había escapado de las manos. Sabíamos que íbamos a llegar a revertir eso. Hay que disfrutar, pero también sabiendo que ahora todos los partidos son finales para nosotros. Eso es lo que nos va sacar de la posición en la que estamos.

Habían perdido por errores de último momento en juegos anteriores. ¿Qué le estaba haciendo falta al equipo de Mazatenango para lograr el triunfo?

Habíamos perdido por errores pequeños y gracias a Dios se pudo ganar. Estuvimos bien parados atrás. Cada vez vamos mejorando. Vamos paso a paso.

Quedan aún 15 fechas en el Clausura 2018, ¿alcanzará para salvar la categoría?

Hay muchos juegos aún por disputar. Pero creo que en la situación en la que estamos no podemos esperar cinco partidos para querer reaccionar. Tenemos que seguirlo haciendo así. Hay que ganar por la posición en la que estamos. Nosotros no estamos para andar celebrando triunfos ahora, estamos para pensar en el juego del domingo, para sacar un buen resultado.

En los partidos pasados no se nos había dado el resultado, pero estábamos jugando bastante bien. Lo que más quiero es dejar a Suchitepéquez en la Liga Nacional (primera división). Este es un equipo grande acá en Guatemala y creo que sería catastrófico que se bajara. Primero Dios no se de eso. Suchitepéquez tiene que estar en los primeros lugares.

La gente de Mazatenango ya se identifica con usted...

Sí y yo le tengo mucho cariño a Mazatenango y a la directiva porque me abrió de nuevo las puertas. Después de la situación que pasé (sanción por un tema de dopaje) es un compromiso dejar al equipo en donde tiene que estar. Este equipo, la verdad, tiene para estar peleando cosas importantes y no un descenso, pero así es el fútbol. Hay momentos en los que uno quiere estar arriba, pero le pasan estas cosas. Como extranjero lo que más quiero es salvar la categoría del Suchitepéquez. Estos tres puntos ante Guastatoya son de oro. Ya no está ese temor por salir a jugar como visitante.

¿Cómo es su relación con el timonel peruano Alberto "Chochera" Castillo?

Normal. Yo hago mi trabajo y él hace el suyo. Tenemos confianza en sacar esto adelante. Tengo mucho que agradecer a Castillo porque fue quien me llevó a la selección en 2013. Yo respeto el trabajo de él y él respeta el mío. Hay que sacar esto adelante.