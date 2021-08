Kevin Santamaría y Chavelines ganan la fase 1 de la Liga 2

Kevin Santamaría y club Sport Chavelines se proclamaron ganadores de la fase 1 en la Liga 2 del fútbol peruano y el extremo salvadoreño aportó un tanto en la goleada de 5-1 al Comerciantes Unidos y esuvo cerca de anotar un golazo.

Santamaría fue uno de los jugadores destacados del partido con dos asistencias y un gol de penalti.

El salvadoreño también pudo marcar este golazo en un gran maniobra individual pero la zaga rival evitó la consagración de Santamaría.

"El fútbol me da esa imaginación y me divierte siempre...Esas que no entran, duelen", comentó el salvadoreño en redes sociales.

El fútbol me da esa imaginación y me divierte siempre����⚽️��

����⚽️����

Esas que no entran duelen������

Primer objetivo✅�� pic.twitter.com/JwWdE7Mx18 — kevin santamaria (@kvnsantamaria24) July 30, 2021

Chavlines ocupa en el primer lugar de la tabla con 23 unidades, mientras que Comerciantes Unidos marcha octavo con 14

Chavlines ocupa en el primer lugar de la tabla con 23 unidades y es el primer clasificado a los playoffs de campeonato. Su próxima meta será ganar la Fase 2 para ser declarado automáticamente campeón de la Liga 2. Su más cercano perseguidor fue el Atlético Grau con 21 enteros.