Kevin Santamaría vuelve al fútbol de Guatemala

Kevin Santamaría, volante nacional, ya tiene equipo, luego de que se cancelara su viaje a Dubái. Esta tarde, en breve plática con GRUPO LPG, el mediocampista confirmó que llegó a un acuerdo con la dirigencia de Iztapa, de Guatemala, para jugar ahí por un año. En las próximas horas, Santamaría tendrá que incorporarse al trabajo de ese plantel chapín, que ha estado de la mitad de la tabla hacia arriba en los últimos torneos en el balompié chapín.

Iztapa será el tercer equipo de Santamaría en Guatemala, desde que llegó por primera vez al futbol de ese país, con Suchitepéquez, en 2014. Luego de eso pasó a Municipal en 2015-2016.

En 2018, tras superar una inhabilitación por dos años, por temas relacionados a dopaje, en Guatemala, volvió a jugar. Lo hizo con Suchitepéquez, de nuevo. Volvió a El Salvador para jugar con Santa Tecla en el periodo 2018-2019.

"Regresar a Guatemala me llena de mucha alegría. Estaba en medio de una incertidumbre grande , porque no se había dado nada en Dubai, pero Dios sabe dónde lo pone a uno. Esta opción me conviene a mí y al equipo. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad", dijo el volante salvadoreño.

Por otra parte, Santamaría dijo que espera viajar a Guatemala este viernes, para incorporarse a las filas de Iztapa. Tiene claro que debe volver a entrenar con mayor intensidad.