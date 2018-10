Kevin Santamaría será baja para el Santa Tecla en el partido ante el Chalatenango

Kevin Oswaldo Santamaría, volante ofensivo de Santa Tecla, se perderá este sábado el partido de liga ante A.D. Chalatenango de la jornada 17 del Apertura por suspensión, a raíz que el “17” de los tecleños sumó ante Pasaquina su quinta tarjeta amarilla en el torneo.

El propio jugador de 27 años admitió telefónicamente que su sanción lo toma por sorpresa ya que no llevaba contabilizada las tarjetas amarillas que había acumulado en el torneo liguero.

“Un poco sorprendido por la noticia de mi suspensión; en lo personal estoy triste por perderme el juego del sábado ante Chalatenango, uno sabe que dentro del equipo se necesita la participación de todos ya que sufrimos por ahora de muchos jugadores lesionados y no estar con ellos el fin de semana en la cancha me duele”, destacó el jugador.

El exjugador del Suchitepéquez de Guatemala recibió sus anteriores amonestaciones ante Pasaquina por la fecha cinco en La Unión, Municipal Limeño en Santa Rosa de Lima en la fecha nueve, contra FAS por la jornada ocho, ante Audaz por la fecha 12 y ahora de nuevo ante Pasaquina por la jornada 16, por lo que aseguró que su suspensión.

DESCONTENTO POR EL CRITERIO ARBITRAL

Santamaría discrepó con la decisión del árbitro en su última amarilla: “No debió suceder porque las amarillas que he acumulado han sido más por reclamos que por alguna falta cometida al rival. Me molesta mucho eso porque a la larga son cosas que me afectan al final ya que surjen por falta de concentración, son experiencias que uno debe asumir y asimilar para no repetir”.

El jugador periquito dijo además que “perderme un juego de esa manera, por no llevar en mente las tarjetas recibidas me ha dejado un poco desconcentrado ya que hasta hace poco me confirmaron que estoy suspendido por cinco (tarjetas) amarillas; la verdad triste porque no me gusta perderme partidos con el equipo; he retornado para aportar y me duele que ahora que había tomado el hilo en la cancha".

“Pero a la larga estoy tranquilo, sé que mi nivel ha aumentado y que el aporte que brindo al equipo ha ayudado para mantenernos entre los primeros tres de la tabla de posiciones; será una semana larga de preparación a fin de buscar un cupo para el partido ante Alianza, eso me motiva más para el trabajo que se nos viene luego del partido ante Chalatenango”, acotó.