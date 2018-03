Kevin Santamaría se prepara para su regreso al fútbol de Guatemala

El mediocampista salvadoreño Kevin Santamaría viajará este lunes hacia Guatemala para incorporarse a los entrenos del Suchitepéquez, de la primera división chapina.

Será la segunda intervención del cuscatleco en las filas de ese equipo. Antes, en la temporada 2013-2014, jugó para el equipo de Mazatenango y lugo saltó al Municipal, equipo con el que tuvo que afrontar un positivo de dimetil butilamina. Fue sancionado por FIFA con dos años de inactividad.

Luego de pagar 22 meses de sanción, el cuscatleco fue habilitado por FIFA para comenzar a entrenar y jugará desde el Apertura 2017 en el balompie guatemalteco.

SE HARÁ GUATEMALTECO



De acuerdo con el estratega del plantel venado, Wálter Claverí, la idea es que Santamaría juegue el próximo torneo con plaza para extranjero. Pero para los otros certámenes la idea es que el salvadoreño pueda jugar como nacionalizado. "Vamos a buscar la posibilidad de nacionalizarlo para que luego pueda jugar como un guatemalteco más", apuntó el estratega.

Santamaría esta ilusionado de volver a jugar luego de la sanción de dos años y no esconde su emoción.

"Desde este lunes me quedaré entrenando con Suchitepéquez. Ya puedo entrenar. Voy a recuperar lo perdido. No me aguanto por estar entrenando. Me conviene a mí ponerme a punto. Este lunes espero firmar contrato. Luego voy a hablar con el cuerpo técnico para ver qué trabajo hago con el grupo o si trabajaré aparte. Hay casi tres meses para poder ponerme a punto", apuntó Santamaría, en charla con EL GRÁFICO.

Santamaría dijo que viajará a Guatemala este lunes, luego de solventar un compromiso de una escuela de fútbol que le dio trabajo mientras concluía su sanción. Indicó que las otras ofertas, de Colombia y Bolivia, son casos cerrados para él.