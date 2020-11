Kevin Santamaría anotó su sexto gol con el Llacuabamba de Perú 

El mediapunta salvadoreño Kevin Santamaría marcó su sexto gol en esta temporada con el Llacuabamba de Perú. Santamría puso el 2-2 ante Alianza de Lima en el minuto 90 de partido de la jornada 4 de la Fase 2 de la Liga 1.

El salvadoreño conectó un zurdazo, luego de algunos rebotes en el área para igualar el compromiso a un minuto para que terminara el tiempo regular en el Estadio Alejandro Villanueva Melcochita. Actualmente, el Deportivo Llacuabamba se posiciona en el cuarto lugar del Grupo B.

“Me siento feliz por anotar, más que todo por salvar un punto que a la larga nos ayuda mucho por lo que estamos viviendo. El resultado va a valer más si el día lunes logramos sacar un resultado de tres puntos. Estoy contento por poder anotarle a un equipo grande”, expresó Kevin Santamaria.

El Deportivo Llacuabamba se encuentra en la posición 20° de la tabla acumulada con 13 puntos . Arriba del equipo del legionario salvadoreño se encuentra el Atlético Grau (19°) con 18 unidades, mientras que Carlos Stein (18°) acumula 20 puntos.

El próximo 9 de noviembre el Llacua enfrentará al Carlos Manucci. Los dirigidos por la “Chochera” Castillo necesitan sumar en los 5 encuentros restantes de la temporada para mantenerse en la Liga 1 de Perú.

“Estamos entusiasmados. Ha mejorado el grupo, en esta última fase llevamos dos ganes y dos empates. Eso nos motiva para luchar hasta al final por la permanencia en la liga”, mencionó el legionario.

Santamaría anotó el quinto gol desde el debut de Alberto "Chochera" Castillo como entrenador del Deportivo Llacuabamba. El mediapunta salvadoreño dijo sentirse arropado por el ex entrenador de la selección nacional de El Salvador.

“El profe me conoce bastante, sabe hasta dónde puedo dar, sabe cuando estoy bien o mal. Desde que vino siento esa confianza que me ha tenido desde que me dirigió en algún equipo o cuando me dio la oportunidad en la selección. La verdad me siento muy cómodo con un entrenador que va a muerte conmigo”, aseguró Santamaría.

Santamaría busca establecerse en el fútbol peruano y aprovechar cada juego para mostrar su talento. “Espero tener la oportunidad de seguir creciendo con este fútbol que me ha gustado mucho, que es de gran nivel. Estoy contento. Espero seguir abriendo puertas y seguir acá”, acotó Kevin.