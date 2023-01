Kevin Santamaría: “Trataré de ascender a la primera división de Perú”

Kevin Santamaría vuelve al fútbol peruano para el 2023 al fichar con el equipo Comerciantes Unidos de la Liga 2, el torneo de ascenso.

El ex jugador de Águila regresa al fútbol de Perú dos años después de su última participación en el Sport Club Chavelines y previo a eso militó en el Deportivo Llacuabamba de la Liga 1.

El volante confesó que las pláticas con los equipos de Perú venían desde antes del torneo Apertura 2022 pero no pudo desvincularse del Águila y tuvo que esperar un semestre para retornar a Sudamérica. Es importante mencionar que Santamaría se encuentra todavía en El Salvador y se estaría incorporando a su nuevo equipo a finales de febrero debido a problemas sociales y económicos que atraviesa Perú.

En cuanto al nuevo club de Santamaría, Comerciantes Unidos es un equipo que se fundó a inicios del siglo XXI y logró el ascenso a Primera División en 2015. Ya en la máxima categoría del país logró una clasificación para Copa Sudamericana en 2017. En estos momentos, el club de la ciudad de Cutervo se encuentra en la segunda categoría del fútbol inca con el solo objetivo de volver a codearse con los mejores equipos del país sudamericano.

¿Ya es oficial tu fichaje en el fútbol extranjero y en qué equipo jugarías?

Tenía que esperar que el equipo me diera la fecha de presentación, El equipo se llama Comerciantes Unidos de Liga 2, el ascenso del fútbol peruano.

¿Por cuánto tiempo es el contrato?

He firmado por un año (dos torneos)”

¿Cuándo te incorporas a tu nuevo equipo?

Estoy esperando, he quedado para el 20 de febrero pero por problemas que está atravesando el país (Perú) se ha atrasado un poco. Por el momento me estoy preparando acá, siguiendo el trabajo que me han mandado para llegar lo mejor posible y tratar la manera de ascender a la liga 1.

¿Cuándo inicia el torneo en la segunda división de Perú?

Están viendo la fecha de inicio, lógicamente por otros temas de Liga 1 han tenido un poco de retraso pero el torneo se va a dar. He estado hablando con el presidente y mis compañeros y me han dicho que esté tranquilo que ya pronto podré viajar y comenzar todo.

¿Cómo se dio el acercamiento con este equipo?

A mí se me abrieron las puertas en este equipo y con otros de Liga 1, lastimosamente no pude salir de Águila pero Dios sabe lo mejor y siempre ha estado el interés. Terminó el torneo y me dijeron que me habían visto bastante y querían contar conmigo y la negociación fue bastante rápida.

¿Qué opinión tenés del equipo Comerciantes Unidos?

Hay un buen grupo, hay un buen entrenador y vengo a encontrarme con algunos ex compañeros con los que estuve en otros clubes.

¿Cómo calificarías tu paso por Águila en el 2022 dónde alcanzaron la final del Clausura?

Muy bueno, me gustó mucho las sensaciones que viví, son muy positivas. Como tú dices, el primer semestre fue espectacular, la verdad me quedo con ese, con la etapa de la “Chochera”. Jugábamos bastante bien, lastimosamente no se dio el título. Lo demás es mejor no mencionarlo pero me quedo con lo positivo, los grandes jugadores y compañeros que me encontré, el cariño de la gente en Águila y espero que les vaya bien.