Kevin Santamaria: "Retorno feliz a mi casa"

El volante Kevin Oswaldo Santamaría regresa al fútbol salvadoreño y lo hará jugando a favor de los colores verdiazules de Santa Tecla, su último equipo en la liga nacional luego de militar desde el 2014 en el fútbol de Guatemala donde defendió los colores de Suchitepéquez en dos ocasiones (2014 y 2017-2018) y con los rojos del Municipal (2014-2015). Santamaría charló con Grupo LPG y nos confesó sus anhelos y metas que se ha trazado en su retorno al país.

¿Cómo llegó la oportunidad de retornar a Santa Tecla?

El ingeniero (Guillermo) Figueroa se contactó conmigo, platicamos, me hizo la propuesta y al final apareció esa oportunidad de volver al país luego de casi cinco años de jugar y vivir en Guatemala. Quiero confesar que deseaba seguir acá en el fútbol de Guatemala que me ha brindado a través del fútbol muchas cosas buenas y malas en mi carrera pero pesó más el deseo de retornar al país y no lo dudé en aceptar por el bien de mi familia y mi deseo de refrescarme luego de la tristeza que me embargó primero mi injusta suspensión de dos años y luego no poder ayudar a Suchitepéquez a salvar su categoría.

¿En qué momento se interesó Santa Tecla para retornar al equipo periquito?



Hace unos 15 días el ingeniero (Guillermo) Figueroa se contactó conmigo, esperaba solo la llamada final para evaluar la mejor opción para seguir jugando fuera del país, pero hablé con mi familia y llegamos a ese decisión que si regresaba al país sería para jugar con Santa Tecla, era la mejor opción para todos, he jugado allí, tengo muchos compañeros y amigos en ese equipo y feliz de retornar, sé que regreso a mi casa.

Entiendo que hubo rumores fuertes de regresar a Municipal, ¿fue cierto eso?



Debo aclarar que cuando firmó con cualquier equipo me centro en eso, en acomodarme en el lugar y en el equipo donde juego, sin pensar en que si es grande o pequeño, no soy así, acá en Guatemala me he ganado el cariño de la gente por mi manea de ser, al final he tenido que agradecerles a todos los que me han apoyado y por los momentos que he pasado. Si es cierto, hubo rumores fuertes que Municipal me quería de regreso pero no hubo una llamada o un acercamiento directo. Pero luego en familia pensamos que si me llamaban no era el momento oportuno de regresar ya que aún hay personas dentro de esa institución que me hicieron mucho daño y que derivó en mi suspensión y eso provocaría no sentirme bien en Municipal, por lo que decidí no regresar a futuro a los rojos mientras estén esas personas allí.

¿Qué te ha generado sentimentalmente retornar al fútbol salvadoreño?

Muchas emociones encontradas y alegría por permitirme estar cerca de mi familia. Luego de cuatro años y medio de estar fuera de mi país me llena mucha alegría regresar a Santa Tecla, lo considero mi casa, he estado pendiente de toda su evolución, es una institución que los jugadores esperan mucho porque se valora al futbolista. Me gusta estar en un lugar donde te tratan como profesional y como persona, más cuando me apoyaron la primera vez en mi salida a Guatemala y ahora deseo retribuir ese apoyo que me brindaron.

¿En qué condiciones retornás a Santa Tecla?



Retorno al país para firmar por un año y medio, lo mejor de todo me gustó que en el contrato tengo la posibilidad de poder jugar fuera del país si se me presenta esa oportunidad. Eso me llena de tranquilidad a mí y a mi familia para rendir al máximo en la cancha, sabiendo que mi esfuerzo puede abrir las puertas a futuro no solo en Guatemala, si no que a otras ligas. Gracias a Dios mi labor me ha dejado muchas puertas abiertas en Guatemala ya que he luchado mucho para ganarme a pulso mi nombre.

¿Cómo ves a Santa Tecla con las nuevas incorporaciones para el Apertura 2018?



La verdad veo bien al equipo, los que llegamos somos jugadores que a la larga hemos tratado de hacer las cosa bien. No conozco personalmente a (Gustavo) Guerreño pero su carta de presentación en Alianza me ilusiona ya que junto a Ricardinho para mí son los mejores extranjeros que hay en el país y ahora que jugarán juntos se potencia la ofensiva de Santa Tecla. En general, el equipo posee jugadores interesantes, piezas muy importantes que han hecho de Santa Tecla un plantel que posee una base muy buena. Me alegra el retorno de Jairito (Henríquez) y de los demás que llegaremos para aportar.

¿Tú retorno al país estriba en buscar una plaza a futuro en la selección que maneja hoy Carlos De los Cobos?



Mi intención de regresar a Santa Tecla no es puntualmente por querer estar ya con la selección nacional, no es por eso, siento que he rendido al máximo jugando fuera de la liga y creo que me he ganado a pulso un futuro llamado en la selección nacional. Retorno a Santa Tecla para tener otros aires para mí y para mi familia. En el proceso con el profesor Eduardo Lara previo al partido ante Canadá se me convocó pero no pude vestir la camiseta nacional por problemas con mi visa que se me había vencido. Deseo aportar primero a mi equipo y que eso se refleje a un futuro llamado a la selección nacional.