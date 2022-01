Kevin Santamaría: "Quiero salir campeón con Águila"

El tecleño Kevin Oswaldo Santamaría retorna al fútbol nacional luego de ser parte de Santa Tecla en el Apertura 2019 y jugar por espacio de dos años en el fútbol guatemalteco y peruano donde militó con el Deportivo Iztapa en Guatemala y con los clubes Deportivo Llacuabamba de la primera división y con el Sport Chavelines de segunda división.

Para el Clausura 2022 el jugador que cumple precisamente este martes 31 años de edad confesó sus anhelos con el Águila, su sexto equipo en primera división desde su debut en el 2010 con el desaparecido Nejapa FC y sus deseos de retornar a la convocatoria de Hugo Pérez en la Selecta.

¿Qué sentimiento te embarga el hecho de retornar al fútbol nacional luego de más de dos años jugando fuera del país?

Estoy muy contento por regresar, estoy con mucha ilusión como lo dije al principio, poder regresar y estar en un equipo grande me provoca mucha alegría. El poder retornar al país luego de estar por más de dos años jugando fuera de mi país es importante para mí, me siento bastante bien y espero hacer las cosas bien que es lo que me motiva siempre.

Siempre en los equipos que has jugado has dejado tu sello personal, ¿es lo que buscas en Águila?

Lo que quiero es dejar allí mi huella también; salir campeón porque un equipo como Águila la mentalidad de todos es salir campeón, es lo que más quiero, salir campeón con Águila pero estoy convencido que eso se debe lograr paso a paso y fecha a fecha.

¿Cómo va tu adaptación al Águila y a la ciudad de San Miguel?

La verdad mi adaptación con el equipo no ha sido mucho, solo con el clima me ha costado un poco ya que en Perú el clima es más helado pero el clima lógicamente sentís el choque por el calor que impera por acá pero jugué en Mazatenango donde el clima es similar, la gente en San Miguel me ha recibido bien pero debo demostrarlo en la cancha para que ese qapoyo siga igual, sé la presión de jugar en Águila y lo que esperan de uno, lo mismo me sucedió en otro grande en Guatemala como lo es el Municipal que tuve mucha presión pero me fue bastante bien y espero que eso se repita en el Águila, mi familia es un apoyo enorme, hablé con ellos cuando acepté la oferta de Águila, me fui con ellos a San Miguel al principio de pretemporada con el equipo, mis hijas y mi esposa están cómodas en San Miguel, siempre he dicho que estaré donde ellas se sientan cómodas y gracias a Dios tengo el apoyo de ellas y eso para mí es bueno porque siempre he tratado de estar concentrado en los equipos en que he jugado y nunca busco separarme de ellas o el tener que viajar hacia Santa tecla si juego fuera de la zona, en eso estoy tranquilo.

¿Qué tan marcada diferencia has encontrado en nuestro fútbol luego de dos años de ausencia?

Bueno, creo que la diferencia más marcada que he encontrado es que solo un equipo es fuerte entre comillas y por allí es difícil darle pelea, antes habían muchos equipos de esa manera y ahora se ha inclinado por ese lado, pero el tratar la manera de llegar y hacer bien las cosas y luchar por un título será la clave, por lo demás casi todo sigue igual, lastimosamente las canchas son las mismas (de malas), creo que todo está en acoplarse en lo que tenemos ya que no hay que buscar excusas, sé bien que nuestra liga es bastante fuerte, cuando uno está jugando fuera se da cuenta de ello, no es una liga fácil como mucha gente lo piensa y uno lo vive con jugadores que he conocido que han llegado al país y al final no han marcado diferencia. Buscaré dar lo mejor de mí en Águila y que la liga siga creciendo con buenos partidos.

¿Qué tan cerca estuvo el hecho de mantenerte jugando en Perú?

Recibí muchas ofertas para seguir allá, hubo acercamientos por el torneo que tuve, mi representante no logró llegar a un acuerdo para mejorar mi rendimiento o estar cómodo, se cayeron esas oportunidades y también mi familia estaba incómoda por el tema de la pandemia, por el encierro, a mis hijas les afectó eso y por eso digo siempre que estaré donde mi familia esté bien cómodas y por eso decidimos quedarnos en el país a esperar ofertas pero sin cerrar las puertas de poder retornar a Perú a futuro.

¿Hubo más ofertas de jugar en el país aparte de la propuesta de Águila?

Gracias a Dios si hubo otras ofertas para jugar en el país, pero algunas no se concretaron, otras no fueron serias lastimosamente, uno siempre mira dónde le ponen interés para jugar y Águila lo hizo, aparte que es un equipo grande y lo principal es que el profesor Castillo me pidió, sabe del potencial que puedo dar y lo que él me puede sacar en la cancha, eso ayudó mucho para tomar la oferta que me hizo Águila y la verdad ha sido una buena decisión la que tome al final.

En Águila te encontrarás con algunos jugadores que estuvieron contigo en la selección nacional...

Es cierto, por allí nos hemos reencontrado con Gerson Mayén en el medio campo, siempre nos comentábamos con Mayén sobre lo que le iba en el país, sé de su capacidad y cuando uno piensa llegar a un lugar siempre consulto con jugadores que conozco, espero acoplarme bien con él y a la idea del profe para salir bien, hay jugadores con mucha calidad en Águila.

¿Lamentas no poder jugar a la par de Nicolás Muñoz, un histórico en Águila en este torneo?

Sí, uno siempre sabe de los jugadores que hacen diferencia en nuestro fútbol y Nico es un gran goleador, no por gusto tiene esa cifra de goles en la liga, lastimosamente salió del equipo por aquellas cosas del fútbol, igualmente no podré jugar a la par de Ronald (Gómez Rodríguez) y con Styven (Vásquez), un chico que a mi gusto tiene un gran futuro, pero esto es fútbol, así es y también estoy contento de estar con (Yan) Maciel, con Fabricio (Alfaro), con Tony (Rugamas), con otros jugadores que hemos estado con la selección, digo siempre que he llegado a un equipo con jugadores con mucha calidad y trataré de acoplarme pronto.

¿Pesó aceptar la oferta de Águila la presencia de Alberto "Chochera" Castillo en el banquillo migueleño?

Sí pesó eso, el interés del profe por mí al llegar al país, de quererme llevar al Águila, conozco también a Amaya del Cid, jugué con él (en Isidro Metapán) sé la clase de persona que es y me mostraron un proyecto para ser campeón y eso me motivó, he venido con mucha ilusión y el deseo de salir campeón es enorme, lo mismo me sucedió cuando llegué al Santa Tecla en el 2019, me gustan los retos en llegar a un equipo que tiene muchos años de nos ser campeón, pero hay que ir partido a partido para que tus objetivos se cumplan.

¿Tienes fe que te volverán a convocar a la Selecta por Hugo Pérez?

Tengo esa fe pero sé que depende mucho de mi rendimiento en la liga. lo que más quiero es estar bien con mi equipo y eso se refleja en tu llamado a la selección, pero primero hay que responderle al equipo, estar bien físicamente y si aporto lo que tengo de fútbol el llamado llegará si Dios me lo permite, pero no dejaré de luchar siempre es un orgullo estar en la selección pero antes debo de trabajar fuerte para estar bien con mi equipo y por ende poder llegar a futuro a la Selecta.

El próximo sábado inicia la liga jugando en casa y por primera vez te enfrentarás a Jocoro, ¿qué opinión tienes del rival de turno?

La verdad, contento con el inicio del torneo, uno se prepara bien para iniciar así, el jugar en casa, con nuestra gente y con lo que hemos llegado al Águila será importante para iniciar con el pie derecho, esperando el apoyo de la gente pero respetando al rival, siempre jugar con los equipos de oriente que son aguerrido pero debemos hacerlo bien para arrancar bien la liga y ser fuerte en casa.

Luego se viene el clásico nacional ante FAS, ¿listo para jugar tu primer clásico en tu carrera?

El calendario nos pone visitar a FAS después de recibir a Jocoro, emocionado por jugarlo, lo viví en el Municipal de Guatemala cuando uno de jugador miraba el calendario y buscaba la fecha para enfrentar al Comunicaciones, son partidos que todo jugador quiere jugar, un clásico nacional, por allí jugar temprano ese partido cuando los equipos apenas se van armando le puede quitar vistosidad, pero los clásicos son así, se deben de ganar, siempre lo he dicho y creo que está en nosotros llegar bien a ese partido para hacerlo competitivo, FAS tiene un buen equipo y vamos a tratar de ir a Santa Ana a ganarlo.

¿En qué posición te está utilizando Alberto Castillo dentro de la cancha?

Bueno, por ahora está viendo lo mejor para el sábado ante Jocoro, me está probando por fuera y también por dentro, la decisión que tome será lo mejor para el equipo, uno tratará de cumplir sus ideas a fin de ganar el sábado en casa ante Jocoro.

¿Qué mensaje envías a la afición aguilucha quienes se han quejado últimamente en redes sociales para que lleguen el sábado al Barraza?

Eso que exijan uno siempre tiene que respetar, así como a veces te tiran para arriba te pueden tratar mal y uno debe de callarse y ser profesional en eso, lo que le queda a uno es jugar bien y ganar, solo les pido paciencia, que demuestran su exigencia en el estadio y no en redes sociales, he palpado que la gente está ilusionada y no lo que pinta las redes sociales, que estemos unidos y tirar para adelante para conseguir la corona 17 que es lo que todos queremos en Águila.

Nombre: Kevin Oswaldo Santamaría Guzmán

Data: Santa Tecla, 11 de enero de 1991

Edad: 31 años

Sobrenombre: Tiburón

Posición: Mediapunta o volante creativo

Trayectoria: El Salvador: Estudiantes FC (2da 2007-2008), UES (2da. 2008-2009), Malacoff (2da. 2009), Turín-FESA (2da. 2009-2010), Nejapa FC (Clausura 2010), Isidro Metapán (Apertura 2010-Clausura 2011), Once Municipal (Apertura 2011), UES (Clausura 2012), Santa Tecla (Apertura 2012-Apertura 2013), Santa Tecla (Apertura 2018-Clausura 2019), Águila (Clausura 2022). Guatemala: Deportivo Suchitepéquez (2014 y 2017-2018), Deportivo Municipal (2014-2015), Deportivo Iztapa (2019), Perú: Deportivo Llacuabamba (2020), Sport Chavelines (2da. 2021).

Palmarés: Campeón de liga con Santa Tecla (Apertura 2018)