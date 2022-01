Kevin Santamaría: "Para mí es un gran regreso"

Kevin Santamaría, jugador del Águila, repasó en frío y en programa radial del Güiri Güiri al Aire su actuación en el Clásico Nacional contra FAS que ganaron los emplumados por 0-3 en el estadio Quiteño.

Santa María debutó como jugador del Águila con un doblete ante FAS que fueron dos anotaciones de buena factura.

"Estoy muy contento, siempre con los pies en la tierra y tratando de ser mejor siempre. Quería tener un regreso al fútbol nacional de la mejor manera, a mí me motivan mucho los partidos importantes o decisivos, sé lo que es jugar un Clásico que no solo se juega así por así", dijo a la mesa más redonda.

Kevin fue jugador decisivo en el primer triunfo del Águila en el Clausura 2022.

"Pude debutar con dos goles y es un gran resultado para nosotros, para mí en lo personal es un gran regreso", enfatizó.

No dudó en asegurar a los panelistas que le gustó el gol de tiro libre, el primero que le anotó al FAS, pero también quedó satisfecho con el segundo.

"Me gustó el primer gol por cómo se estaba dando el partido y rompió todo el ritmo del partido. La pelota parada cuando son partidos cerrados es importante y fue el más bonito porque íbamos 0-0 y nos puso arriba, pero me gustó más el segundo porque no es fácil pegarle de esa manera, dentro del área y con muchos jugadores", explicó.

El Clásico Nacional fue el juego estelar de la segunda fecha del Clausura 2022.

"El profe me da la libertad de jugar por todo el frente y esa es la confianza que siempre he tenido desde que lo conocí, él sabe dónde yo puedo rendir bien. Comencé por izquierda, a él le gusta que me meta en medio y es mi posición habitual jugar de 10 y que lo hago bastante bien", mencionó el volante.

También opinó sobre cuál es el Clásico Nacional en fútbol salvadoreño.

"En El Salvador ayer jugamos el Clásico y lo ganamos. Todos lo sabemos y eso es de historia y el Clásico es Águila-FAS y se dice así, que otro equipo por las grandes campañas que ha tenido se puede meter ahí o por los títulos que ha conseguido, pero son muchas cosas diferentes y se respetan. Un Clásico no va a cambiar por los títulos que se han conseguido últimamente

