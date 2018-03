Kevin Santamaría: “Mi sueño es siempre vestir la azul y blanco”

El volante ofensivo Kevin Santamaría está de visita en El Salvador estos días y aprovechó este domingo para ver a sus excompañeros del Santa Tecla, junto a su esposa e hijas. A la vez, habló de su deseo de regresar a la azul mayor y sus pretensiones para 2018.

Santamaría, figura en el Suchitepéquez de Guatemala, regresó este año de una suspensión por dopaje que le costó 24 meses de castigo. A sus 26 años se dice ilusionado y espera su reencuentro con el peruano Agustín Castillo, quien lo entrenará en Guatemala a partir de la próxima temporada.

¿Se te presentó una buena oportunidad para ver a tus excompañeros del Santa Tecla?

Siempre que vengo acá veo la manera de apoyar al equipo y me tiene contento estar acá.

¿Como fue el 2017 deportivamente para Kevin Santamaría y qué esperás para 2018?

Como todos saben el año comenzó complicado (tras cumplir una sanción de dos años por dopaje), pero he trabajado fuerte y estoy contento por regresar de la mejor manera, porque a pesar de las lesiones que tuve fue un gran torneo para mí y se ratifica con la continuidad de mi equipo y el interés de otros. Para mí es de mucha alegría.

Sé que con sacrificio, esfuerzo y fe en Dios el 2018 será de más éxito.

No fuiste a Copa Oro por una cuestión de visado, pero ¿te ilusiona vestir la camiseta de la selección?

Sí, la verdad yo le comenté a la Federación (Salvadoreña de Fútbol) que tenía el problema con la visa; no sé si hicieron algo para solucionarlo, espero este año me puedan ayudar en ese sentido, porque no es nada complicado. Quiero vestir así la azul y blanco, que es un orgullo para mí.

Siempre cuando salí del problema (sanción) mi anhelo fue volver a la selección, por eso sigo trabajando y sigo en el extranjero. Siempre mi sueño es vestir la azul y blanco.

¿Cómo está tu situación contractual con Suchitepéquez?

Yo tengo seis meses todavía. Antes de venirme me pidieron que renovara más tiempo pero todo lo llevo con calma. He estado de gran manera en Suchi, me han tratado bien, a mí eso me llena de mucha alegría pero quiero llevarlo con calma, cumplir contrato y en junio ver qué pasa, pero la verdad estoy muy cómodo en Mazate (Mazatenango, municipio de Guatemala) y espero quedarme muchos años.

El profesor Alberto Castillo va a ser su entrenador el próximo torneo. Ya lo conocés porque te llevó a Copa Oro pero, ¿qué esperás de él?

La verdad me alegra mucho. Antes que terminara el torneo ya me lo había platicado el presidente y no veo otro mejor entrenador que él. Acá lo que ha ganado, los trofeos que ha disputado, en selección estuvo pero por cortar los procesos o por otras cosas se va el entrenador, pero siempre veré la manera de apoyarlo en lo que se pueda. Él me hizo debutar en selección y me da alegría.

No me confío en el sentido que piense que voy a estar ahí siempre en el once titular o cualquier cosa, sino que siempre voy a trabajar para ganarme la oportunidad de trabajar. Pero es bonito ver a alguien que es como un salvadoreño más por el tiempo que ha estado acá.