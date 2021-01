Kevin Santamaría: "Me esforzaré más para estar en selección"

Kevin Santamaría fue uno de los jugadores salvadoreños que más destacó en su paso por el fútbol sudamericano en el 2020. Pese a tener contrato vigente, rescindió contrato con el Llacuabamba luego que este terminara descendiendo de la primera división de Perú.

Pese al antecedente negativo con el club minero, el jugador criollo destacó individualmente en el balompié de élite peruano, marcando seis goles en 19 partidos, por lo que tuvo buenas críticas por parte de los medios incas.

En una breve charla, el "Tiburón" Santamaría, habló sobre el aprendizaje que tuvo durante su estancia en Perú, tocó el tema de selección nacional, y el rol de los salvadoreños que jugaron en Sudamérica durante el 2020.

Sobre su torneo con el Llacuabamba, Santamaría resaltó su crecimiento y aprendizaje en la que él considera la mejor liga en la que ha estado y pese a vivir en crudo los estragos de la pandemia por covid-19, el mediocampista nacional calificó el 2020 como "un gran año" para él.

"Estoy muy contento por el desempeño que tuve, tuve un gran crecimiento, un gran aprendizaje, estuve en una liga muy importante en Sudamérica, donde se juega muy bien al fútbol y creo que me ayudó mucho a crecer como futbolista. Ha sido la mejor liga en donde he estado, a pesar de todo lo que vivimos a nivel mundial y personal (por la pandemia) creo que fue un gran año para mí", dijo Santamaría, quien actualmente reside en El Salvador.

Sobre sus propósitos en el 2021, el futbolista de origen tecleño resaltó que su futuro dependerá mucho del factor familiar. Asegura que en el 2020 sufrió mucho por estar lejos de sus allegados, por lo que en este nuevo año, tomará en cuenta este factor para decidir su próximo paso de su carrera



"Aún no se ha definido, yo tenía dos años de contrato en el club, pero antes de venirme rescindí contrato porque hubieron unas cosas que están antes de jugar fuera o lejos del país por todo esto que estamos viviendo. Es una situación difícil porque estar sin mi familia es complicado, por eso decidí rescindir. Ahora estoy esperando nuevas oportunidades, esperando en Dios que me salga una buena posibilidad, sino tocará seguir acá, porque quiérase o no, es importante estar cerca de mis padres", expresó el mediocampista.

Santamaría aclaró que pese a que varios representantes se han contactado con él, no hay ninguna oferta concreta tanto fuera como dentro del país, por lo que ahora solamente piensa en recuperar el tiempo perdido con su familia.



"Por el momento no hay nada, estoy esperando propuestas, creo que el torneo no se ha terminado. He escuchado rumores, pero nada, ahorita estoy tranquilo, pasando mis vacaciones, disfrutando a mis hijas, es lo principal, quiérase o no, me han hablado equipos fuera del país, pero ahorita estoy concentrado en que mi familia esté bien", agregó.

Asimismo, Kevin Santamaría aseguró que una de las cosas más importantes que dejó el 2020, fue de que se demostró que el futbolista salvadoreño puede destacar en las competencias sudamericanas.

"Gracias a Dios me fue bastante bien, pude anotar seis goles, hice cosas importantes en el equipo, me ven con buenos ojos, es muy importante que ellos sepan que en El Salvador hay talento, hay jugadores que pueden dar la talla en Sudamérica y eso es importante para mí, porque he abierto los ojos para que vean para acá. Es bonito saber que hay interés, que dejaste huella", resaltó.

Agregó que no es imposible sobresalir en el campo internacional debido a la realidad con la crece el futbolista salvadoreño en su medio. Destacó la labor de sus compatriotas, Denis Pineda, Roberto Domínguez, y Erick Rivera.

"Los futbolistas salvadoreños nos enfrentamos con un gran reto, hay que ser conscientes de que no es fácil, hay mucho jugador con talento, con mucha garra, con mucha experiencia y no es imposible hacer bien las cosas.Si uno se concentra y da lo máximo, uno sobresale o trata la manera de poner a su país en alto", dijo Santamaría

Agregó: "Denis hizo las cosas bien, Roberto Domínguez igual, Erick Rivera llegó a hacer las cosas bien también. Quiérase o no, a uno le alegra eso, que los compañeros también están haciendo bien las cosas. La idea mía desde que salí hacia Guatemala es abrirle puertas a otros compañeros que tienen el deseo de jugar afuera".

ESPERA ESTAR EN LA SELECCIÓN

Pese a tener un rendimiento considerable en la liga de Perú, Kevin Santamaría no fue tomado en cuenta para la selección nacional durante todo el 2020. Para este 2021, el Tiburón espera que eso cambie, por eso promete un mayor esfuerzo para ser considerado dentro del plantel nacional que disputará las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar y la Copa Oro de la CONCACAF.

"Eso lo dirá mi rendimiento, si me toman en cuenta o no. Creo que el año pasado mi rendimiento no estuvo a la altura y eso se respeta, por lo demás estoy tranquilo porque hice un gran torneo en Perú, y estoy muy feliz por eso, lo demás creo que uno tiene que esforzarse más en este 2021 para ser tomado en cuenta. No me cierro en nada con la selección, lo que sí haré es sacrificarme más, jugar mejor, estar más preparado para lo que venga", finalizó.