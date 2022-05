Kevin Santamaría: “Los clásicos son como las finales, se deben ganar”

Kevin Santamaría disputará una nueva final en la liga de El Salvador. El atacante se mostró feliz de regresar a esta instancia, en especial ahora que, en sus palabras, juega en su “primer equipo grande”.



“Contento, uno como mediocampista o delantero trata la manera de anotar para ayudar al equipo, muy contento en mi primer equipo grande en mi carrera aquí en El Salvador y hacer lo que estoy haciendo es importante para mí, pero como digo falta un paso importante, y lo que quiero es salir campeón, poder ayudar al equipo el domingo que es el partido que nos va a dar la importancia de todo el torneo”, señaló.



Para Santamaría, este partido lo tomará, junto con sus compañeros, como un clásico, y comentó que están motivados para obtener una victoria el domingo.



“Los clásicos son como las finales, se deben de ganar, sabemos que el rival que tenemos es bastante complicado, pero nosotros estamos bastante motivados y contentos porque en partidos importantes, en clásicos nos hemos comportado a la altura, hemos hecho grandes partidos y así se vio en todo el torneo, ahora no va a ser la excepción, tenemos un gran grupo, estamos motivados para hacer un gran partido”, comentó.



Kevin indicó que respetan a Alianza por la cantidad de finales que han jugado, pero que se enfocarán en ellos mismos para lograr imponerse en la final.



“El rival se tiene que preocupar por sus cosas, nosotros no nos preocupamos por el rival, sí lo respetamos, pero pensamos en el juego que tenemos y cómo lo hacemos colectivamente y eso es lo que nos interesa. Al rival se le respeta, son 11 finales que no son fáciles, hay muchos compañeros que uno los conoce, pero hasta allí nomás, por lo demás contamos con la calidad de nosotros, con el grupo que tenemos y estamos pensando solo en eso”, declaró.



Para el extremo del Águila, en las finales no hay favorito, pero si debe escoger a uno comentó que sería el Alianza, por las finales consecutivas que ha disputado.



“En finales nadie es favorito, hay que tratar la manera de hacer las cosas bien, preocuparnos por el talento que hay en este gran grupo que hemos hecho y tratar de ir por todo lo bueno. Si hay un favorito creo que son ellos porque tienen 11 finales, pero nosotros estamos tranquilos, sabemos la calidad que tenemos en el grupo y tratar la manera de hacer un buen partido, como lo hemos hecho en todo el torneo”, manifestó.



Kevin también indicó que esperan el apoyo de su afición para esta cita, así como han estado presentes durante el transcurso del torneo.



“El público ha estado desde la primera fecha, con la misma ilusión que nosotros tenemos de salir campeones, el día domingo no será la excepción y vamos a tratar de hacer las cosas bien para darle una alegría a la gente porque se lo merecen por todo el apoyo y la ilusión que tienen con nosotros, igual nosotros, esperamos que sea un gran partido y una gran tarde para Águila”, dijo el 11 de los migueleños.



El extremo también comentó que se enfrentará en la final ante su amigo Bryan Tamacas, con quien coincidió en Santa Tecla, y agregó que ambos hicieron una apuesta amistosa, pero no reveló más detalles al respecto.



“Con Bryan siempre tratamos la manera de llevarnos bien, somos amigos, y me alegra mucho que haya llegado a la final. Lo felicité y él a mí, vamos a hacer un buen partido, él sabe lo que hemos apostado, y daremos un buen espectáculo y primeramente nosotros (Águila), lógicamente, ganaremos. Estoy contento porque él está de nuevo en una final. Después se verá lo que pase”, concluyó.