Kevin Santamaría: "Estoy contento por estar donde uno sueña"

Kevin Santamaría quedó fuera de la convocatoria oficial de Copa Oro en el 2015 tras salir positivo de Dimetil Butilamina en una prueba de de dopaje realizada en Guatemala. Tras cumplir dos años de sanción, desde el 2017, el "Tibu" no había sido llamado a la selección nacional.

Pero este miércoles la espera terminó. En un boletín informativo, la FESFUT anunció sorpresivamente la incorporación de Santamaría a la selección nacional, donde también informaron que el jugador será elegible para los partidos ante Jamaica y Panamá.

El jugador se mostró contento por el llamado. Esto muy contento por esta nueva oportunidad , por estar de nuevo acá donde uno siempre sueña y que vengo batallando desde hace años. Muy contento por eso", dijo el jugador al programa radial Güiri Güiri al Aire.

Crítico en el proceso anterior con Carlos de los Cobos, Santamaría aseguró que nunca perdió la esperanza de volver a estar en la órbita de la selección. Contó que en cada equipo que estuvo se esforzó para tener los méritos de representar al país

Kevin Santamaría es observado por el ex técnico de la selección nacional Agustín Castillo durante el entreno de la selección nacional de fútbol en el 2014. Foto El Gráfico

"Si yo no tuviera la ambición y el deseo de estar acá, creo que me diera igual el poder rendir en mi equipo, no buscaría eso de estar cada día mejor para tener el sueño de estar en selección. Eso me motivó, el poder regresar a la selección, el no quedarme con eso que pasó que me quedé una semana antes de Copa Oro con el profesor Albert Roca, lo que me llena siempre de orgullo es luchar siempre y ahora creo que valió la pena", aseguró.

Agregró. "Dios sabe el momento y si me tocó esperar seis años, Dios sabe lo mejor, lo que ya pasó queda como una anécdota".

EL PRIMER CONTACTO

Kevin Santamaría ya realizó su primer entrenamiento con la selección y en su primer contacto con el cuerpo técnico aseguró visualizar muchas diferencias. "Tienen la idea clara de cambiar el rumbo de la selección y eso es importante", contó.

Pero luego de seis años, le alegró, además, encontrarse con muchos amigos del fútbol. "He estado con profesores del cuerpo técnico, con Juan Carlos Serrano, que con él debuté en primera, con Williams Renderos Iraheta que me tuvo en Santa Tecla , personas que me conocen...", añadió.

Sobre los nuevos rostros y nuevos prospectos de la selección, Santamaría destacó a Enrico Dueñas como el referente de esta nueva generacion. "Me ha sorprendido Enrico, que quiérase o no está muy joven pero le pone mucha ímpetu, tiene buen toca el balón, es importante el poder considerarlo porque no es la edad, sino el poder rendir el máximo en la selección y de ahí hay mucho jugador joven que también está haciendo muy bien las cosas".