Kevin Santamaría: “Alianza me gusta, porque deja jugar”

Kevin Santamaría no estuvo en el último partido del Santa Tecla, el sábado, en Chalatenango, pero apoyó en todo momento a sus compañeros y felicitó a los jóvenes que continúan cumpliendo en la cancha, como sucede con Giovani Ávila y Fernando Quintanilla.

Pero el jueves será distinto, porque Kevin entra en los planes para el partido contra Alianza, en Las Delicias.

"Sabemos lo que nos jugamos en casa, los partidos ganados acá y que estamos en buena racha. Pero igual ellos (lAlianza) han tenido buen comienzo de torneo, están haciendo bien las cosas. Este juego será importante para saber dónde estamos parados para el final del torneo", mencionó.

Para Santamaría, Alianza es de los equipos que prefiere enfrentar porque deja jugar. "En lo personal estos son los partidos que me gustan. Prefiero que venga un equipo a atacarnos y no a defenderse, y Alianza es uno de ellos. Es un equipo grande y sabemos su historia, esperamos que las aficiones disfruten y que no haya violencia. Trabajamos para sacar los puntos en casa porque seguimos pensando en el primer lugar, podemos estar en el lugar que queremos", agregó.

En cuanto a la situación que afronta su equipo sobre las múltiples bajas por lesión, aclaró que no ponen excusas.

"Lesiones hay, pero no hemos tenido excusas. Cuando se fueron los seleccionados ganamos el partido en Santa Rosa de Lima y este sábado participaron otros jugadores y se ganó en Chalatenango. Hemos hecho un buen grupo", analizó.